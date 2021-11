Wann öffnen die Weihnachtsmärkte?

Auf den Weihnachtsmärkten in Kiels Umgebung lässt es sich prima bummeln und bei einem Glühwein nach Geschenken stöbern. (Bild: Getty Images / E+ / AleksandarNakic)

Auch in Kiels näherer Umgebung befinden sich zahlreiche Advents- und Weihnachtsmärkte, die mit festlich geschmückten Ständen, Kunsthandwerk und jeder Menge Köstlichkeiten raus aufs Land locken.

Landgestüt Traventhal

Der große, traditionelle Markt auf dem Landgestüt Traventhal läutet die Saison ein. Speziell für die Kleinen gibt es ein reichhaltiges Programm: die große lebende Krippe, die Kindereisenbahn und das alte, mit Lebkuchen bespickte Hexenhaus – und natürlich darf auch der Weihnachtsmann nicht fehlen! Die zutraulichen Traventhaler Lamas und Alpakas warten auf ihre Streicheleinheiten und Frau Holle bietet Schneegarantie, wenn sie ihre Betten ausschüttelt. Mehr als 100 Stände sind auf dem Landgestüt vertreten. Sie sind so sortiert, dass man auch auf der Suche nach einem Zehn-Euro-Geschenk fündig wird. Man kann aber auch einfach nur einen heißen Punsch probieren und das Markttreiben genießen. Alljährlich leuchten auf dem großen Gelände bei Einbruch der Dunkelheit funkelnde Lichter in den Tannen. Sie weisen den Weg in die geheizten, historischen Gebäude. Im großen Hengstsaal und in der Museumswirtschaft mit Lüstergalerie können die Besucher*innen an rustikalen Tischen und Bänken bei Erbsensuppe, Grillwurst, Kaffee und Kuchen, Crêpes und gebrannten Mandeln verweilen und sich das Hengstbier aus der Landbrauerei und frisch gebackene Spezialitäten aus der Holzofenbäckerei schmecken lassen.

30. & 31. Oktober, 6. & 7. November • Eintritt 6 Euro

Pronstorfer Weihnacht

Bei der Pronstorfer Weihnacht erstrahlt das gesamte Gutsgelände in weihnachtlichem Glanz. Neben einem kleinen schwedischen Hüttendorf gibt es vieles zu entdecken und die passenden Geschenkideen kommen bestimmt. Ein besonderes Highlight ist der große Adventskalender am Herrenhaus, wo jedes Fenster nummeriert und mit einer roten Schleife versehen ist.

19. November bis 19. Dezember • Eintritt 6 Euro/ freitags 4 Euro

Schwentinental

In Zusammenarbeit mit dem Verein für Stadtentwicklung präsentieren mehr als 70 Hobbykünstler*innen aus Schwentinental und Umgebung am Sonntag, 21. November von 11 bis 17 Uhr in der Schwentinehalle, Schwentinental Ot Klausdorf, Aubrook 6, ihre Arbeiten: Schmuck, Holz-, Papier-, Strick- und Stoffarbeiten sowie alles Dekorative und Schöne – nicht nur für die Weihnachtszeit.

21. November • Eintritt frei

Gut Emkendorf

Noch bevor die Weihnachtsmärkte in der Stadt ihre Türen öffnen, lädt auch der

Emkendorfer Adventsmarkt vom 5. bis zum 7. November von 10 bis 18 Uhr auf das Gutsgelände. Hier könnt ihr in wunderschöner Kulisse bei mehr als 130 Aussteller*innen nach Geschenken stöbern und euch inspirieren lassen. Die Vielfalt ist unglaublich: Claudia Dölling zum Beispiel präsentiert handgefertigten Silberschmuck in der Reithalle. Dort sind auch Glasengel von Laden 42, Lichterbögen von Stefan Raddatz und Herrnhuter Sterne zu finden. Im Außenbereich warten zudem Adventskränze, handgeschmiedete Traummesser und vieles mehr zum Verschenken oder um sich selbst eine kleine Freude zu bereiten.

5. bis 7. November • Eintritt 7 Euro

Eckernförde

In Eckernförde findet der Ykaernemarkt statt, ein maritimer Weihnachtsmarkt für Jung und Alt. Stimmungsvoll beleuchtet ist ein gemütlicher Bummel durch die verwinkelte Altstadt die volle Portion Adventszeit. Allerhand Stände sorgen für den höchsten Adventsgenuss und bei einer Runde auf dem Holzkarussell kommen Kinder so richtig in Fahrt.

22. November bis 23. Dezember •

Eintritt frei

Gut Stocksee

Rund 120 Austeller*innen bieten auf Gut Stocksee alles an, was das Weihnachtsherz begehrt. Bücher, Wohnaccessoires, Spielzeug, Handwerk – die Auswahl ist groß und die eigene Geschenkeliste nach einem Besuch sicherlich ein gutes Stück kürzer. Abgerundet wird der Besuch mit hofeigenen Leckereien aus der Gutsküche.

27. November bis 12. Dezember •

Eintritt frei

Himbeerhof Steinwehr

Draußen auf dem Innenhof und drinnen in drei beheizten Hallen ist der historische Himbeerhof Steinwehr der ideale Ort für eine ausgiebige weihnachtliche Shoppingtour. Hier gibt es viel zu sehen und auch die eine oder andere Leckerei zu probieren. Mehr dazu auf Seite 10!

27. & 28. November, 4. & 5. Dezember,

11. & 12. Dezember • Eintritt frei

Hof Ansgarius

Der Hof Ansgarius in Willenscharen-Brokstedt lädt zu Tannengrün und Kaffeeduft ein. Hier wird frisches Tannengrün in eigener Familienforstwirtschaft verantwortungsvoll erzeugt und ab 1,20 Euro pro Kilogramm angeboten. Lasst euch in der Ausstellungsscheune inspirieren und auf die Adventszeit einstimmen! So richtig gemütlich geht es im Hofcafé zu. In den Stuben des Bauernhauses, am Kaminofen und im Kaminsaal laden selbstgebackene Kuchen und mehr zum Genießen ein. Am 28. November findet um 14.30 Uhr ein Adventskonzert statt. Karten gibt es für 12 Euro unter Tel.: (04324) 10 70.

Ab 1. November • Eintritt frei • Konzert am 28. November: Eintritt 12 Euro