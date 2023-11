(Bild: Malte Kreutzfeldt)

Es ist Winter in Kiel! Und mit der Kälte bescheren uns diverse hochklassige Events ein warmes Gefühl ums Herz, wie eine Konzert-Reihe, die in ganz Schleswig-Holstein Spenden zugunsten Geflüchteter sammelt. Warum du „Tanzendes Wasser" im Theater Kiel und die Comedy Winter Ladies Night nicht verpassen solltest, liest du hier!

Home for Christmas

ab 1. Dezember • in ganz Schleswig-Holstein

Die Weihnachtskonzert-Tournee „Home for Christmas“ reist wieder durch Kirchen und kirchliche Einrichtungen in Schleswig-Holstein und sammelt Spenden zugunsten geflüchteter Menschen in Schleswig-Holstein. Bereits seit vielen Jahren zählt das Band-Projekt „Home for Christmas“ mit den bekannten und mehrfach ausgezeichneten Blues-Musikern Georg Schroeter und Marc Breitfelder, der Soulsängerin MayaMo sowie dem Keyboarder Markus Schröder zum festen Bestandteil im vorweihnachtlichen Konzert-Kalender in Schleswig-Holstein. Auch in diesem Jahr sind es 23 Konzerte in ganz Schleswig-Holstein, bei denen die vier Musiker*innen mit wechselnden Gastmusiker*innen das Publikum mit auf eine internationale Reise durch die Welt der Weihnacht nehmen. Das Repertoire umfasst Weihnachtslieder in verschiedenen Sprachen, englische Carols, Gospels und amerikanische Christmas Songs. Einige bekannt, andere weniger bekannt, aber eins ist sicher: Sie werden die Zuhörer*innen in Weihnachtsstimmung versetzen. Nach den großartigen Erfolgen hat das Konzert-Projekt auch in diesem Jahr einen ganz konkreten Benefizcharakter: Pro verkaufter Konzertkarte spendet „Home for Christmas“ zwei Euro an die Initiative „EinfachHelfen.SH“, die von den Sparkassen verdoppelt werden. Mit „EinfachHelfen.SH“ haben die Sparkassen und die IB.SH gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein und dem Kinderschutzbund Schleswig-Holstein zu Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine eine große Spendenaktion gestartet. Karten sind über www.eventim.de, bei allen famila-Märkten und Vorverkaufsstellen vor Ort erhältlich.

Hier ist eine Übersicht aller Termine in Schleswig-Holstein.

Klassikterroristen

1. Dezember, 21 Uhr • COBL, Kiel

Mit den „Kieler Klassikterroristen“ hat sich eine neue Bande aus Studierenden zusammengetan, die den Kultkieler auf besondere Art und Weise ein Denkmal setzen. Sie bestehen hauptsächlich aus Mitgliedern des Uniorchesters und wollen kuriose Komponisten der Klassik sowie den Kieler Kneipenkönig Knauer feierlich Tribute zollen. Das Ganze ohne Dirigenten. Nun steht ein neuer Anschlag bevor. Es steht Kammermusik der unterschiedlichsten Komponisten aus ganz Europa auf dem Programm.

Das Zaubertönnchen

ab 1. Dezember • Heikendörper Speeldeel

Das Stück handelt von einer in Not geratenen Bauernfamilie, die an ein silbernes Tönnchen gelangt, das ihnen mit seinem besonderen Zauber alle Sorgen nimmt. Als der verschlagene Burgherr davon erfährt, versucht er mit einer List in dessen Besitz zu kommen. Wer wissen will, welcher Zauber in dem Tönnchen wohnt und wie die Geschichte ausgeht, erfährt dies in den zwölf bevorstehenden Aufführungen. Die klassische Märchenhandlung mit zeitgemäßen Elementen bietet Unterhaltung für die ganze Familie.

Babylon Kiel

ab 1. Dezember • Maritim Backbord Bar, Kiel

Im Frühling des Superkrisenjahrs 1923 lässt sich Kommissar Körz an die Kieler Förde versetzen. Der Trubel in der Hauptstadt Berlin hat dem Fünfzigjährigen sichtlich zugesetzt, in der norddeutschen Provinz erhofft er sich Erholung. Doch weit gefehlt. Gleich sein erster Auftrag führt ihn direkt ins Herz der Kieler Finsternis. Dem Vernehmen nach sollen demnächst die Proben zu einem staatszersetzenden, pornografischen Theaterstück beginnen. Körz‘ Auftrag: Zuckmayer stoppen und, wenn nötig, ohne Gnade ausschalten. Doch dies gestaltet sich komplizierter als zunächst gedacht. Eintrittskarten sind ab 17 Euro erhältlich.

Lazarus

(Bild: Malte Kreutzfeldt)

ab 1. Dezember, Theater Kiel

Thomas Jerome Newton ist ein Alien und seit langer Zeit auf der Erde gestrandet. Einsam und desillusioniert. Er wünscht sich seine irdische Existenz zu beenden, zu den Sternen zurückzukehren. Doch gefangen in Fieberträumen irgendwo zwischen Wahn und Realität beschleichen ihn finstere Dämonen. Doch auch ein seltsames Mädchen erscheint, das die Erlösung bringen kann. 1976 hat David Bowie diesen Außerirdischen in dem Film „The man who fell to earth” gespielt, vierzig Jahre später hat er Newtons Geschichte in einem großen Musical mit vielen seiner großartigen Songs weitergeschrieben.

Gas Wasser Indiepop

2. Dezember, 20 Uhr • Hansa 48, Kiel

Die drei Freizeitcops Kocky, Ufo und Joy Boy weben einen flauschigen Soundteppich aus Oldschoolpunk, Pop, Indie und Elektro ... dazu kommt die sexy Stimme des Kieler Grand Seniörs of Northern Punk, Jott.Gäde ... ein Christian Kohlund mit angenehmen Fuzz ... Storys über Tod, Leben, Sex und Bluez. Tiere, Idole, Depressionen und den Frühling, der kommt nächstes Jahr wieder und wenns der letzte ist, dann ist das so .... GAS WASSER INDIEPOP kesse Songs, scharf serviert in der guten alten Schwippschwägerin HANSA 48.

Tanzendes Wasser

ab 2. Dezember • Theater Kiel

Hoch in den Wolken glitzern, schillern und wiegen sich kleine, runde Tropfen. Plötzlich beginnen sie sich zu bewegen, sie strecken sich, werden immer länger und länger und machen sich auf den Weg. Es ist der Beginn einer aufregenden Reise, bei der sie sich ständig verändern, neue Formen und Zustände annehmen und dabei in tänzerischer Leichtigkeit nie wirklich still zu stehen scheinen. Wir folgen ihnen bei ihren Abenteuern in die Luft, an den Strand, in den Schnee oder unter Wasser.

Celtic Spirit

3. Dezember • Petruskirche, Kiel

Dieses Jahr steht die Advents- und Weihnachtszeit in Deutschland ganz im Zeichen und den Melodien einer keltischen Weihnacht. Preisgekrönte zeitgenössische irische Musiker spielen den wahren Geist der keltischen Vergangenheit Irlands. Ein lebhafter Abend mit traditioneller Musik, Poesie und wunderschönen Liedern von einem Ensemble aus irischer Harfe, Violine, Ziehharmonika und Uilleann-Pfeifen, begleitet von einem irischen Spitzentänzer auf der Bühne. The Celtic Spirit – A Celtic Christmas Night ist ein unvergesslicher Abend mit den besten traditionellen Weihnachtsliedern aus Irland.

Die Comedy Winter Ladies Night

3. Dezember, 19 Uhr • Metro Kino, Kiel

Am 3. Dezember werden die Lachmuskeln strapaziert. Die Comedy Winter Ladies Night verspricht mit einem fantastischen Line-up vier herausragender Comedians einen Abend voller Humor und Entertainment. Von der eloquenten Diplom-Psychologin Vera Deckers, die seit 2004 die Lachmuskeln des Publikums strapaziert, bis hin zur rohen, ehrlichen Stand-Up Comedy à la amerikanischem Vorbild von Kristina Bogansky, entführt jede Künstlerin auf ihre eigene Art und Weise in eine Welt voller unerwarteter Wendungen und amüsanter Einblicke. Christin Jugsch begeistert mit ihrem fesselnden Storytelling, in dem sie mühelos in die unterschiedlichsten Rollen schlüpft, während Jacky Feldmann mit ihrem einzigartigen Charme und unkonventionellem Humor das Publikum in ihren Bann zieht. Freu dich auf einen Abend voller Lachen, Anekdoten und skurriler Geschichten, wenn diese talentierten Frauen die Bühne des Metro Kinos erobern und das Publikum mit ihren einzigartigen Perspektiven und unvergleichlichem Humor begeistern. Die Comedy Winter Ladies Night verspricht eine Show, die niemand so schnell vergessen wird!