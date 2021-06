(Bild: bevisphoto /Adobe Stock)

An Stränden hat Kiel wirklich einiges zu bieten. Von der Stadt aus erreicht man in einer halben Stunde nahezu jeden, egal ob Schilksee, Strande, Laboe – oder eben Falckenstein, der zu den beliebtesten Ausflugszielen zählt.

Wir haben einen Tag im Mai genutzt und waren für euch vor Ort, um euch ein paar besondere Ecken am Falckensteiner Strand zu zeigen. Das sind unsere Tipps und Ausflugsmöglichkeiten für Kiel-Friedrichsort.

Action an Land und zu Wasser

Für alle, denen im Meer baden zu langweilig ist und es gar nicht genug Abenteuer geben kann, gibt es in Falckenstein auch die Möglichkeit, Surfen zu lernen oder zu tauchen. Bei der Surfschule Westwind und dem Tauchverein submarin könnt ihr in bester Lage euer Können unter Beweis stellen oder auch eure neue Liebe zum Sport im Wasser entdecken. Für Landratten, die auf Action stehen, hat der Hochseilgarten High Spirits ein großes Programm zu bieten. Außer dienstags öffnet er täglich von 10–18 Uhr seine Türen und es warten spannende Hindernisse und Parcours auf euch.

Minigolf und Mee(h)r

Direkt an der Strandpromenade mit bestem Blick auf das Meer und das Laboer Ehrenmal auf der gegenüberliegenden Seite, könnt ihr gemütlich bei Sonnenschein eine Partie Minigolf spielen. Ein toller Freizeitspaß für Groß und Klein! Wer sich danach erstmal ausruhen muss von den spannenden Golf-Matches, kann sich beim Kiosk ein kaltes Getränk oder eine leckere Portion Pommes schmecken lassen. Für die kleinsten Gäste gibt es direkt nebenan auch einen Abenteuerspielplatz. Hier bleiben keine Wünsche offen!

Mo–Fr, 13–18 Uhr, Sa–So, 12–18 Uhr Falckensteiner Strand 69, Kiel

Entspannen in der Deichperle

Nachdem wir genug unternommen haben, gibt es nichts Schöneres, als sich richtig entspannt hinzusetzen und einen leckeren Kaffee oder ein warmes Gericht zu genießen. Egal ob Frühstück, Fischbrötchen oder Burger, in der Deichperle könnt ihr euch, wie der Name es schon verrät, direkt am Deich hinsetzen und mit bestem Blick den Tag Revue

passieren lassen.

Mo–So 12–18 Uhr Deichweg 24, Kiel-Friedrichsort

Im Becher oder in der Waffel?

Was macht einen Tag am Meer perfekt? Genau, ein leckeres großes Eis. Da werden wir fündig bei Eis von Neitsch, die es schon seit vielen Jahren in Kiel gibt. Egal ob klassische Sorten wie Erdbeer und Schokolade oder lieber etwas Spezielles wie Pistazie oder Joghurt, hier wird jede*r fündig. Im Becher, in der Waffel, mit Sahne oder ohne, egal was das Herz begehrt, ein Eis geht immer!

Freie Wahl bei Ute im Bikini

Ute im Bikini oder auch der Elefant am Strand bieten euch die Gelegenheit zum Wohlfühlen und relaxen. Ute-im-Bikini-Inhaberin Nele Witt erweiterte mit ihrem Team das Lokal um eine Terrasse, sodass ihr auch im Außenbereich ausreichend Platz habt. Hier bekommt ihr die regionale Spezialität der Czernys Brauerei serviert.

Fr–So, 11–17 Uhr, Falckensteiner Strand

An- und Abreise

Seit dem 17. April 2021 nehmen Kiels Strandlinien wieder ihre Fahrt auf. Während der Sommersaison bis zum 3. Oktober 2021 bietet euch die KVG mit den Linien 90S und 92S attraktive Verbindungen zwischen der Innenstadt und den Stränden.

Kiel – Friedrichsort/ Brauner Berg 90S: täglich ab 9.20 Uhr – 16.50 Uhr im 90-Minuten-Takt, Fahrtzeit 27 Min.

Falckensteiner Strand 90S: täglich ab 10:14 Uhr –17:44 Uhr im 90-Minuten-Takt | stündlich, Fahrzeit 27 Min.

Kiel HBF – Strande 92S: Sa + So, 10:18–19:18 Uhr | alle 60 Minuten Fahrzeit 44 Min.

Strande – Kiel HBF 92S: Sa + So, 11.14 Uhr – 17.14 Uhr I alle 60 Minuten, Fahrzeit 44 Min.

Weitere Informationen unter www.kvg-kiel.de.

Wer nicht mit dem Auto auf dem Parkplatz Brauner Berg , dem Heinrich-Rixen-Platz oder dem Koppelberg parken möchte, reist einfach mit der Fähre an bzw. ab. Auch wenn man nach einem schönen und erlebnisreichen Tag eigentlich gar nicht wieder nach Hause will, ist der Nachhauseweg mit der Fähre doch nochmal ein kleines Highlight. Vom Anleger in Falckenstein bringt sie euch mitten in die Stadt, direkt bis an den Bahnhof.

So kann man zumindest noch ein bisschen Meeresluft schnuppern und die Vorfreude auf den nächsten Tag am Meer steigt ins Unermessliche! Infos und Fährpläne unter www.sfk-kiel.de.