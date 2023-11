(Bild: Niederdeutsche Bühne)

(Bild: Olaf Struck)

0

Beeindruckende Schauspielleistungen und dramatische Darbietungen erwartet das Kieler Publikum auf den Bühnen der Landeshauptstadt am kommenden Wochenende vom 17. bis 19. November. Mit von der Partie ist auch ein pärgendes Gesicht der deutschen Bundespolitik.

Lily Dahab

17. November, 20 Uhr • KulturForum, Kiel

„Wir sind alle Kinder aus einer gemeinsamen Wurzel, unter demselben Himmel”. Unter diesem gleichen Himmel, so der Titel ihrer aktuellen CD hat die Sängerin aus Buenos Aires mit ihrer multinationalen Band großartige Lieder aus ihrer Heimat Argentinien, aus Brasilien, Urugay, Chile und Spanien, Klangfarben aus Tango, argentinischer Folklore, Samba, Flamenco und Bossa Nova versammelt – und in ihrer einzigartigen Weise mit dem Jazz und Originals verknüpft.

Jazz für Alle

18. November, 20 Uhr • Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön

Die beiden „Schwergewichte der Deutschen Jazzszene” (Dlf Kultur), Pianistin & Komponistin Maria Baptist und Saxophonist Jan von Klewitz, prasentieren ihr Programm “Facing Duality”. Erneut schätzt sich das Team von jazzApart glücklich darüber nach einer Anzahl herausragender Bands dieses Duo für einen Auftritt in Plön gewonnen zu haben. Das Konzert findet am 18. November m Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön statt.

Robin Hood

17. - 29. November • Theater, Kiel

(Bild: Olaf Struck)

Komm in den Sherwood Forest, wo Robin mit seinen treuen Gefährten haust! Er stiehlt Gold von den Reichen, gibt es den Armen und wird unerbittlich von den Männern des Sheriffs von Nottingham gejagt. Die Volkssage „Robin Hood” wurde über Jahrhunderte immer wieder umgedichtet und neu erzählt. Was bleibt, ist die Sehnsucht nach einem selbstlosen Helden, der uns ein bisschen Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt verspricht. Im Jungen Theater im Werftpark kommt Robin Hood als spannendes Familienstück auf die Bühne!

Auf ein Wort, Herr Gysi!

18. November, 20 Uhr • KulturForum, Kiel

Gregor Gysi, Legende der Linkspartei, gilt inzwischen als einer Art alternativer Elder Statesman. Seit Jahren begleitet der Journalist Hans-Dieter Schütt Buchveranstaltungen mit dem Politiker. Auf diesen Reisen begannen die Gespräche, die Grundlagen des neuen Buches sind: Kurzinterviews unterwegs. Die Moderation des Abends übernimmt der Journalist Hans-Dieter Schütt. Ein interessantes Event, was sich niemand entgehen lassen sollte. Tickets kriegen Interessenten ab 23 Euro.

Katja Riemann liest

19. November, 19 Uhr • Schauspielhaus, Kiel

Roger Willemsen hinterlässt eine Lücke, die nicht mehr zu füllen ist. Seine Worte, seine Haltung, Meinung und Inputs in der aktuellen weltpolitischen, umweltlichen und humanitären Situation hat Katja Riemann bereichert und so von Musik und Literatur zu eigenen künstlerischen Antworten inspirieren lassen. So bereichern beim Karneval des Glücks die Pianistin Marianna Shirinyan und die Geigerin Franziska Hölscher die Rezitation von Katja Riemann mit an die Texte angepassten Stücken u. a. von Camille Saint-Saëns, Mozart und Igor Strawinsky, und mitunter greift die Rezitatorin auch selber zum Instrument.

Betrügerische Enkel

im November • Niederdeutsche Bühne, Kiel

Wer die Gaunerkomödie von Huug van’t Hoff, nddt. Monika Büchmann, „De Enkeltrick“ noch nicht gesehen hat, kann dies noch bis zum 12. November nachholen. In der niederdeutschen Erstaufführung erhält die alleinlebende Witwe Ellen Blankensee einen Anruf von ihrem „Enkel“ Pit, der dringend wieder einmal Geld braucht. Er schickt zwei zwielichtige Typen vorbei, um das Benötigte abzuholen. Und als dann noch die lebenslustige Nachbarin dazukommt, beginnt ein unvergesslicher Abend für alle, die an diesem Tag „zufällig“ zusammengekommenen sind. Ab dem 25. November läutet das Ensemble der Niederdeutschen Bühne die Weihnachtszeit mit dem Kinderstück „Der nette Herr Fauch“ von Sabine Alipour ein. Eine fröhlich-bunte Märchenversion in hochdeutscher Sprache für Kinder ab 4 Jahren, in der ein freundlicher Drache versucht, dem Ruf eines echten Drachen gerecht zu werden. Tickets und Spielplan unter www.nbkiel.de. Tickets sind außerdem erhältlich oder unter Tel.: 0431 / 90 19 01 oder an der Abendkasse.