Am kommenden Wochenende gibt es in Kiel wieder jede Menge kulturelle Highlights zu entdecken und spannende Events zu erleben. Vom 25. Internationalen Blues Festival in der Räucherei über einen Impro-Theater-Aben bis zum lauschigen Konzert im Prinz Willy. Aber lies selbst!

25. Internationale Kieler Blues Festival

23. Februar • Räucherei, Kiel

Die Kieler Blues-Fans haben schon darauf gewartet, jetzt ist es bald so weit: Am 23. Februar veranstaltet Fabulous Germany Concerts das 25. Internationale Kieler Blues Festival in der Räucherei Kiel. Die belgischen Überflieger The Blues Bones, die Big Joe Stolle Bluesband und das deutsche R&B-Urgestein, die Charly Schreckschuss Band, bringen die Bühne zum Wanken. Tickets bekommst du an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in Kiel insbesondere über das Ticket-Center im Citti Park, bei vielen Famila-Märkten und der AWO-Kiel, direkt neben der Räucherei.

THE NEIL YOUNG COLLAGE

23. Februar • Kulturforum Kiel

Live in der Begegnung mit dem mehrfachen ECHO-Preisträger und vor allem vom „Tingvall Trio“ bekannten Schlagzeuger Jürgen Spiegel, werden die Songs von Neil Young zur Grundlage eines frei improvisierten, mitreißenden Zwiegespräch im Moment vor den Augen und Ohren der Zuhörer.

DORR

23. Februar • Prinz Willy

Dorr ist das neue Soloprojekt von 'Stems'-Frontmann. Eine Mischung aus experimenteller und schöner Gitarre, elektronischen Instrumenten und Spielzeuginstrumenten, die tiefe Stimme umrahmen.

Ein Abend mit Robert Kreis

24. Februar • Lutterbeker, Lutterbek

Erleben Sie unvergessliche Momente mit dem gefeierten Entertainer, Sänger sowie Pianisten und Kabarettisten! Mit Charme, Eleganz und Wortwitz zaubert dieser “Fliegende Holländer“ Sie im Nu in eine der spannendsten Epochen: die „Goldenen Zwanziger Jahre“ und präsentiert Ihnen neue Perlen der Kleinkunst. Robert Kreis lässt Sie die schweren Zeiten schnell vergessen und zaubert ein Lachen in Ihr Gesicht! Mit verblüffender Leichtigkeit spannt Kreis höchstvergnüglich einen unterhaltsamen Bogen zwischen Gestern und Heute. Parodien und Persiflagen entführen Sie in die aufregende Welt des Amüsements, doch immer mit einem hintersinnigen Blick in die Zukunft. Lassen Sie sich das nicht entgehen: perfektes Entertainment, das niveauvolle Unterhaltung vom Feinsten garantiert!

Beginn Impro+1 – Die Abschiedsgala

24. Februar • Hansa48

Zum letzten Mal laden Holzköppe Impro verschiedene Kunstformen ein, um mit ihnen die Bühne zu teilen. Gäste: Juliane Behneke, Lennart Hamann, Hannes Maaß und Hinnerk Köhn. Die Abschiedsshow von Holzköppe Impro - Nach 6 Jahren Impro+1 findet dieses Mal die letzte Show statt. Und das mit einem Knall - 4 mal Impro+1 in einer Show. Quasi Impro+4! Bei Impro+1 laden Holzköppe Impro Gäste aus den verschiedenen Kunstformen ein und gestalten mit ihnen eine unvergessliche Impro-Show.

ECHO ME

24. Februar • Prinz Willy

Der dänische Indie-/Folk-/Pop-Act Echo Me hat mehrere hundert Shows in Europa und den USA gespielt und ist damit ein erfahrener Entertainer, der jedes Publikum ansprechen kann. Er wuchs auf dem Lande auf, umgeben von Feldern und Wäldern, und die Musik wurde für ihn zu einem Zufluchtsort. Seine ersten Lieder schrieb er im Alter von 10 Jahren mit Texten aus der Plattensammlung seiner Eltern. Er hat eine einzigartige Stimme, die gleichzeitig stark und verletzlich ist. Das Songwriting ist eingängig, melancholisch, persönlich und doch einladend.