Endlich! Der Kieler Umschlag 2024 startet. Außerdem spielt "Die Eine, die immer lacht"-Sängerin Kerstin Ott in der Wunderino Arena Kiel und in der Hansa48 gehst du auf eine Traumreise mit zwei Märchenerzählerinnen. Diese und weitere Veranstaltungen findest du in unseren Tipps zum Wochenende! Viel Spaß!

Kieler Umschlag

29. Februar bis 3. März • Innenstadt, Kiel

Der Kieler Umschlag geht auf einen gleichnamigen mittelalterlichen Freimarkt zurück, der seit 1431 jährlich stattfand. Wenn Altbürgermeister Asmus Bremer alljährlich zu den Feierlichkeiten geweckt und auf dem Alten Markt ein historisches Dorf errichtet wird, lässt die Kieler Innenstadt an drei Standorten (Asmus-Bremer-Platz, Holstenplatz, Alter Markt) die vergangene Zeit wiederaufleben. Authentische Schaustellende und historische Verkaufsstände laden dazu ein, sich auf eine spannende Zeitreise zu begeben. Am Sonntag öffnen zusätzlich die Geschäfte in Kiel von 13 bis 18 Uhr ihre Türen.

The SurfAnauts

1. März • Schaubude Kiel

Surfmusik ?… „Ähh, ist das so was wie die Beach Boys?“ - „Nicht wirklich“. Nach einigen Liveshows u.a. Treibsand (HL) und dem traditionellen Enzo- Festival haben The SurfAnauts ihrem Ruf als die lauteste Surfband des Landes alle Ehre gemacht. Das Magazin „Kielerleben“ ist auf The SurfAnauts aufmerksam geworden und hat ein großes Interview abgedruckt. Nicht zuletzt hat Rockantenne Hamburg für The SurfAnauts ihre eiserne Regel gebrochen, keinen Song zweimal zu spielen, und brachte den Song Intoxica zweimal hintereinander.

„Frauen stellen aus“ – Frühlingsmarkt 2024

2. und 3. März, 11 bis 17 Uhr • Landgasthof König Ludwig, Bünsdorf

Nach dem tollen Erfolg des Herbstmarkts sind 23 Ausstellerinnen schon wieder fleißig dabei, sich auf den Frühlingsmarkt 2024 vorzubereiten, um ihre handgefertigten Produkte zu präsentieren. Vier Wochen vor Ostern gibt es viel Frühlingshaftes zu sehen.

Das Angebot ist wie üblich bunt, vielfältig und mit Liebe gemacht. Das geht von Blumenarrangements und Patchworkarbeiten über Kükenanhänger und bemalte Federn zu Tiffany-Hasen oder Vogeldosen und hört bei Kinderkleidung (Größen 50 bis 128), Kuschel-

tieren und Teddybären noch lange nicht auf. Es gibt Keramiken, Handgetöpfertes, Brandmalerei, Seidenketten und Wärmendes, Schmuck und Treibholzarbeiten.

Natürlich sind auch Pralinen, Liköre, geräucherte Forellen und Wurstwaren vom Galloway-Rind zu haben, und weil dann auch bald Konfirmationen anstehen, gibt es bezaubernde Geschenkideen, wie z. B. handgefertigten Glasschmuck, Gratulationskarten, Schutzengel, Filzarbeiten oder trendige Ledertaschen. Kommt vorbei, seid

neugierig, schaut und staunt! Info: www.frauen-stellen-aus.de

Wildes Holz

2. März • Lutterbeker

Unter dem Motto „Freiheit für die Blockflöte“ sind sie mit ihrer ungewöhnlichen Besetzung Blockflöte, Gitarre und Kontrabass unterwegs, um ihre Art Holzmusik unters Volk zu bringen. Von dunklen Kellergewölben bis zu bekannten Bühnen, vom hohen Norden bis in den tiefsten Süden: Überall sorgen sie für verblüffte und schließlich begeisterte Zuhörer. Sie bewegen sich zwischen Rock und Jazz, Balladen und Kinderliedern und schaffen etwas ganz Eigenes, den dichten, mitreißenden Holz-Sound: Brillant ineinandergreifende Gitarren- und Kontrabasslinien, verblüffende Wechsel von Tempo und Stimmung und meisterhafte Improvisation.Im Laufe der Jahre hat sich auch das Instrumentarium erweitert. Bis zu 15 Blockflöten kommen bei den Konzerten zum Einsatz, von der kleinen Sopraninoflöte bis hin zur 2 Meter großen Subgroßbassblockflöt­e. Zu Gitarre und Kontrabass gesellen sich jetzt noch Mandoline, Jazz-Gitarre und manchmal sogar die singende Säge.

Wilde Reise durch die Nacht von Walter Moers

3. März • Hansa48

Eine Lesung. Oder Live Höspiel? Oder Schauspiel? - irgendwas dazwischen. Wir befinden uns auf einem Schiff.

Auf offenem Meer. Unruhige See - Plötzlich türmt sich vor uns ein siamesischer Zwillingstornado auf.

Was machen wir? Zum Glück müssen nicht wir das entscheiden, sondern der Kapitän des Schiffes. Der 12 jährige

Gustave Doré.

Wir begleiten Gustave bei seiner Wilden Reise durch die Nacht, in welcher er eine Wette mit dem Tod eingeht,

Riesen bekämpft, Jungfrauen rettet, dem Schrecklichsten Aller Ungeheuer begegnet und am Ende sich selbst.

Die Schauspielerinnen Linda Stach und Christina Dobirr lesen und spielen diese Geschichte, tauchen in Rollen

ein, steuern Licht und Sounds von der Bühne aus selbst und nehmen die Zuschauer und Zuschauerinnen mit auf

die Reise. Eine fantastische Reise. Eine Wilde.

Kerstin Ott mit Special Guest

3. März 2024 • Wunderino Arena Kiel

Mit „Die immer lacht“ wurde sie zur Künstlerin der Rekorde, die Millionen von Fans begeistert. Sie hat über 200 Millionen Views bei YouTube und wurde mit Gold, Multiplatin und dem höchstmöglichen Diamant-Award ausgezeichnet. Kerstin Ott blickt mit ihrem im Oktober 2022 erschienenen „Best Ott“-Album auf ihre faszinierende Karriere zurück. Die Tournee ab Herbst 2023 rundet den Erfolg ab. Special Guest ist Marina Marx.