(Bild: Olaf Struck 1)

0

UFOs überm Norder in Kiel gesichtet? Natürlich nur im Live-Hörspiel in der Maritim Backbord Lounge! Welche spannenden Events außerdem am kommenden Wochenende in Kiel und der nahen Umgebung stattfinden, liest du im Artikel!

Seemans Spiel

7. März, 19 Uhr • Räucherkate am Drathenhof, Molfsee

Am 7. März dürfen sich die Gäste der Kulturkate Molfsee auf einen maritimen Abend freuen. Lidwina Wurth (Gesang), Armin Diedrichsen (Moderation und Gesang), Thomas Goralczyk (Klavier) und Martin Karl-Wagner (Bass und Querflöte) nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise in die Ferne. Amüsante Lieder von tätowierten Matrosen, Taschentuch schwenkenden Mädchen, der Liebe im Hafen und der Freiheit auf See laden zum Mitsingen ein.

Frauenmorde in Deutschland

8. März, 19 Uhr • KulturForum, Kiel

Wir müssen reden. Nämlich darüber, dass jedes Jahr in Deutschland weit mehr als 100 Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet werden. Diese Taten sind keine Einzelfälle und sie beweisen: Das Thema Femizide ist aktueller denn je. Die Autorinnen liefern eine bedrückende Bestandsaufnahme aus den Perspektiven von Überlebenden, Anwält*innen und Polizeibeamt*innen. Während der Lesung wird es die Möglichkeit geben, mit der Autorin Carolin Haentjes ins Gespräch zu gehen. Zusätzlich kommen Kieler Expert*innen zu Wort, die schon heute jeden Tag vor Ort für und mit Frauen und Mädchen im Einsatz sind.

Ufos Überm Norder

ab 8. März • Maritim Backbord Lounge, Kiel

Kiel, 12. Juni 1997. Am Tag, bevor Michael Jackson, der „King of Pop“, vor 55.000 Zuschauer*innen sein legendäres Konzert auf dem „Norder“ abliefern soll, kommt es in der Landeshauptstadt zu unheimlichen Vorkommnissen: Menschen verschwinden anscheinend spurlos, im Eichhofkino kämpft eine Eisverkäuferin tapfer gegen blutgierige Kreaturen … Planen Außerirdische eine Invasion? Was taugen eigentlich diese „Heal-the-World“-Wunderkerzen? Und welches finstere Geheimnis aus längst verdrängten Zeiten verbirgt der Norder in den Eingeweiden seines Rasens? Finde es heraus in diesem nagelneuen Live-Trash-Hörspiel!

Heilsamer Humor

8. bis 9. März • Alten Meierei am See, Postfeld

„Lachen ist gesund“ heißt es im Volksmund und das belegen jetzt auch zahlreiche Forschungsergebnisse aus Medizin und Psychologie. Wir machen hier keines der mittlerweile üblichen Lachseminare: Auf dem spannenden Weg zum Lachen setzen auf wir das Schmunzeln, das automatisch in/nach einer Improvisation beim Spieler oder Betrachtenden (besser Mit-Atmenden) „passiert“ und von ganz allein zum Lachen führt.​ Auf dem Weg zum Lachen werden auch folgende Fragen geklärt: Wie viele Muskeln benötigt man zum Lächeln?

Serviervorschlag

9. März, 20 Uhr • KulturForum, Kiel

Getreu dem Motto: „komisch-kritisch-queer = wir“ untersuchen und entlarven sie Serviervorschläge, in denen das schöne Bild auf dem Etikett mit dem wahren Inhalt wenig zu tun hat. Das gilt schon lange nicht mehr nur für die Werbung, sondern auch in Politik und Gesellschaft. Das alles mit Musik! Wunderbar zweistimmiger Gesang – rhythmisch unterstützt von Koffern, Dosen, Cajon und ihren eigenen Körpern (Bodypercussion). Annette Kayser hat Schlagzeug studiert (kann folglich leise spielen) Keo Hundius ist Perkussionist*in (klingt komisch, kann aber auch laut).

Aschenputtel

ab 9. März • Theater Kiel

Angelina, „Cenerentola” (Aschenputtel), wird von ihren Stiefschwestern wie eine Dienstmagd behandelt. Eines Tages erscheint der als Kammerdiener verkleidete Fürst bei der Familie, um die Töchter zum Ball einzuladen. Auch Cenerentola möchte auf den Ball des Fürstens gehen. Doch sie soll zu Hause bleiben. Zum Glück kommt der Berater des Prinzen, um sie ebenfalls abzuholen. Im Schloss spielt der Kammerdiener den Fürsten, um den Charakter der möglichen Bräute zu erforschen. Cenerentola erscheint und weist die Avancen des vermeintlichen Fürsten zurück, da sie in seinen Kammerdiener verliebt sei.

PETER LÜHR & Band

10. März, 18 Uhr • Alte Meierei am See, Postfeld

Offen für Neues breitet der Musiker mit seinen Mitmusiker*innen Julia Schilinski und Lothar Müller feinste Liedermacher-Tradition aus: Blues, Bossa, Swing, Reggae und einfühlsame Balladen aus eigener Feder. Eine warme, intensive Stimme und dezente Gitarrenriffs laden zum Zuhören, Schmunzeln und Genießen ein. Und er freut sich sichtlich auf sein Publikum: „Ihr dürft auch mit mir reden!“ Gemeinsam entsteht dabei ein erfrischend unkonventionelles Erlebnis, in dessen Zentrum Stimme und Instrument eine warme, harmonische Atmosphäre schaffen.