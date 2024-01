(Bild: Mavin Ruppert (1))



Auf das kommende Wochenende vom 19. bis 21. Januar kannst du dich freuen, denn viele spannende Events warten auf dich. Ob düstere Geschichte in und über Kiel, die beste Genesis-Coverband der Welt oder Folkmusik von Paddy Schmidt im Kulturladen Leuchtturm – in unseren Tipps ist bestimmt auch etwas für dich dabei!

Once Upon A Time in Düsternbrook

19. und 20. Januar, 20 Uhr • Maritim Backbord Bar, Kiel

Kiel, im August 1972. Die ehemalige Spiritual-Politesse Lola Flöhr hat es nicht leicht. Seitdem die alleinerziehende Mutter den Schritt in die Selbständigkeit als „Geisterschnüfflerin“ gewagt hat, ist das Leben alles andere als ein Zuckerschlecken. Was nutzt ihr da das Diplom als erste offizielle vatikangeprüfte Exorzistin? In ihrem „Büro“, der urigen Kneipe „Oma Plüsch“ Ecke Sternstraße/Jungfernstieg, empfängt sie ihre seltenen Klienten, um ihnen bei ihren Problemen mit den Mächten der Finsternis zu helfen.

Genesis Heute

20. Januar, 20.30 Uhr • Räucherei, Kiel

Das Allerbeste von den ersten GENESIS-Alben wurde ausgewählt, um sich in die Ära der frühen Siebziger Jahre zurückzusetzen! Man braucht einfach nur die Augen zu schließen – und man fühlt sich wie auf einem damaligen Konzert! Keiner anderen Tribute-Band gelingt es mit einer derart emotionalen Urgewalt, die musikalische Abenteuerlust und Hochspannung von GENESIS in deren Pioniertagen einzufangen. Dieses Konzert darf man auf keinen Fall verpassen!

Leon Windscheidt - Gute Gefühle

20. Januar, 20 Uhr • Wunderino Arena, Kiel

Psychologie live – dieses Versprechen hält Dr. Leon Windscheid, indem er sein Publikum in seinem neuen Bühnenprogramm auf eine rasante Expedition in die sagenumwobene „Gefühlswelt“ mitnimmt. Wie entsteht ein Gefühl? Warum fühlen wir Menschen überhaupt? Wie schafft man es, sich selbst zu mögen? Wann funktioniert die Liebe? Was macht Freundschaft mit uns? Wie heilen emotionale Wunden? Und was sind die guten Seiten von Angst, Traurigkeit und Wut? Wer kommt, nimmt etwas für sich mit – und hat einen tollen Abend. „Gute Gefühle“ eben. Versprochen!

San Glaser

20. Januar, 20 Uhr • KulturForum, Kiel

The Other Side Of The San: Nicht einfach nur ein Wortspiel, sondern mit ihrem neuen Album zeigt San Glaser, nach vier Alben mit Eigenkompositionen nun eine andere musikalische Seite von sich. Zusammen mit Bassist Arnd Geise, Pianist Mischa Schumann und Drummer Felix Dehmel hat sie einige ihrer liebsten Jazzclassics aufgenommen. Große Songs von wundervollen Komponisten und Textdichtern, die ihr immer wieder Inspiration geschenkt haben. Der Eintritt kostet 22 Euro.

Trio TanGoza

20. Januar, 19.30 Uhr • Alte Meierei am See, Postfeld

Tango in seiner ganzen Vielfalt, von der Guardia Vieja bis zum Tango Nuevo, vom konzertant-anspruchsvollen Astor-Piazzolla-Titel zum „FinnTango” bis hin zum deutschsprachigen Nostalgie-Schlager Anja Jakobsen, Gerhard Breier & Imre Sallay. Schon der Name des Ensembles, der sich aus Tango und gozar (spanisch für genießen) zusammensetzt, verrät dessen Passion. Starke Melodien und klangfarbenreiche Harmonien, die allerlei Assoziationen und emotionale Welten eröffnen, gilt es genüsslich zu goutieren.

Anne-Marie die Schönheit

21. Januar, 18 Uhr • Die Komödianten, Kiel

Yasmina Reza zeichnet in ihrem 2020 erschienenen Stück „Anne-Marie die Schönheit“ das Porträt einer alternden Schauspielerin der Pariser Vorstadt und lässt dabei eine „beinahe-Diva“, die unzulänglich beachtete Kleindarstellerin und ewige Nebenrolle, abseits des Glamours der großen Stars zu Wort kommen. Reza legt treffsicher den Finger in die Wunde zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Schein und Sein, Wollen und Können, Bühne und Blümchentapete.

Paddy Schmidt

21. Januar, 15.30 Uhr • Kulturladen Leuchtturm, Kiel

Der talentierte Frontmann der beliebten Band PADDY GOES TO HOLYHEAD zeigt bei diesem Konzert solo sein Faible für klassische, irische Folkmusik. Neben Coverversionen der traditionellen Klassiker trägt er mit markanter Stimme auch eigene, charmante Songs diesem Stil verpflichtet vor. Mit im Gepäck neben der Gitarre zahlreiche Mundharmonikas, die er wie kein Zweiter beherrscht. Alle Fans von guter irischer Musik sollten sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen. Der Eintrittspreis liegt bei 18 Euro.

Absender Unbekannt

21. Januar • Kulturladen Leuchtturm, Kiel

24. Januar • Hof Akkerboom, Kiel

Felix Ahlert und Clara Gracia zeigen akrobatisches Theater und erzählen die berührende Geschichte von Rita und Fritz: Nichts wünscht sich Rita so sehr wie einen richtigen Brief. Jeden Morgen guckt sie in den Briefkasten und immer ist er leer. Bis sie eines Tages einen Brief mit unbekanntem Absender bekommt. Doch wer hat diesen geschrieben? Mithilfe des Postfachschalterbeamten Fritz begibt sie sich auf die Suche nach dem Absender Unbekannt und findet ihn dort, wo sie ihn am wenigsten vermutet hatte. Weitere Infos gibt es unter www.kindertheater-des-monats.de.