(Bild: Julia Meyer)

Die Christian-Albrechts-Universität stellt sich und einige Forschungsschwerpunkte auf dem größten Volksfest Nordeuropas vor.

Wer schon immer einmal wissen wollte, was in der Uni Kiel genau erforscht wird, sollte unbedingt zur „kieler uni live 2023“ auf die Kieler Woche kommen! Vom 17. bis 25. Juni 2023 verwandelt sich die Seeburg und der Bereich am Anfang der Kiellinie in ein mehr als 500 Quadratmeter großes Forschungsareal mit buntem Programm. Zeit fürs Experimentieren, Staunen und Erleben ist täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr. Willkommen sind alle! Für Kinder mit Eltern, Studieninteressierte oder Alltags-Neugierige aller Altersgruppen bieten 200 Studiengänge, acht Fakultäten, vier Forschungsschwerpunkte und zwei Exzellenzcluster jede Menge Stoff mit spannenden Menschen, Geschichten und Diskussionsrunden. Eintritt ist natürlich frei!

Neu in diesem Jahr: „Bachelor of KiWo“

Wenn Studieren, dann doch bitte mit Abschluss. Wer sich erfolgreich durch den Wissensparcours bewegt, einige Kurse belegt und Lust auf eine extra Portion Spaß hat, bekommt von uns den „Bachelor of Kieler Woche“ inklusive Urkunde und Abschlussfoto. Geeignet ist das Schnellstudium für alle ab 6 Jahren. Voraussetzung ist Neugier auf Wissen. Besuche die Uni Kiel auf der Kieler Woche 2023 und entdecke die Welt der Wissenschaften! Alle Informationen zur Kieler uni live unter: www.uni-kiel.de/live.

Science Show

Ein Highlight in der Seeburg ist die Science Show der Nachwuchsforschenden. Sie bieten knackig kurze Präsentationen auf Deutsch an den Kieler-Woche-Sonntagen ab 13 Uhr; oder das Ganze auf Englisch am zweiten KiWo-Samstag. Auch die beliebten Blitzsprachkurse stehen wieder auf dem Programm: Lass dich von Chinesisch, brasilianischem Portugiesisch oder Ukrainisch inspirieren und entdecke die Vielfalt der Sprachen. Zum Mitmachen lädt die kieler uni live-Fläche direkt an der Kiellinie ein. Gezeigt werden Naturgefahren aus dem Ozean, Einblicke in die Nanoforschung oder Angebote der Kieler Forschungswerkstatt.