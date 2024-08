Neues Kieler Kulinarik-Highlight: Der San Francisco Crab Burger. (Bild: fm Regional/Maya Schukies)

Dirk Lonnemann (The Bay Areas), Uwe Wanger (Kiel-Marketing) und Julius Rabe (MOBY; v.l.) machen aus einer Idee einen Seafood Genuss. (Bild: fm Regional/Maya Schukies)

Seit 2017 verbindet eine Städtepartnerschaft Kiel und San Francisco. Nun bringt diese besondere Verbindung eine kulinarische Sensation in die Kieler Gastronomie: den legendären San Francisco Soft Shell Crab Burger.

Der Verein The Bay Areas e.V. fördert seit Jahren den Austausch zwischen den Regionen San Francisco und Kiel in vielfältigen Bereichen. Dieses Mal ist es eine Gaumenfreude, die den transatlantischen Brückenschlag weiter stärkt. Im April 2024 nahm eine Gruppe von 22 Kielerinnen und Kielern am Lighthouse Swim in San Francisco teil, bei dem der SF Soft Shell Crab Burger entdeckt wurde. Begeistert von der Idee, diese Delikatesse nach Kiel zu bringen, wurden sofort die ersten Schritte unternommen.

Gemeinsame Kräfte für kulinarische Erlebnisse

In Zusammenarbeit mit dem Citti Markt und The Bay Areas e.V. hat Kiel-Marketing das Konzept aufgegriffen. Der Geschäftsführer von Kiel-Marketing, Uwe Wanger, erläutert: „Diese einfache und charmante Story rund um das neue Produkt und unser Marketing-Unterstützungspaket für die teilnehmenden Gastronomiebetriebe hat das Ziel, eine größere Bekanntheit für die Städtepartnerschaft in der Bevölkerung zu schaffen. Für die Gastronomiepartner soll das Produkt und die Aktion neue Gäste, mehr Umsatz und mehr Erfolg generieren.“

Erfolgreiche Verkostung und erste Erfolge

Im Juni 2024 gab es eine exklusive Verkostungsaktion bei Gosch im Citti Markt, bei der die Besonderheiten der Soft Shell Crabs und ihrer Zubereitungsmöglichkeiten vorgestellt wurden. Der Burger fand sofort großen Anklang und ist mittlerweile bei sechs Gastronomiebetrieben in und um Kiel auf der Karte zu finden, darunter das Bistro Petite Tini in Laboe, Gosch Fischrestaurant im Citti Markt Kiel und Johns Burger an der Seeburg. Weitere Betriebe, wie Phil’s Burger, stehen bereits in den Startlöchern.

Nachhaltiger Genuss aus Bangladesch

Die San Francisco Soft Shell Crabs stammen aus nachhaltiger Aquakultur in Bangladesch und werden nach der Häutung zubereitet, wenn ihre Schale noch weich und verzehrbar ist. Paniert mit Pankomehl und frittiert, bieten sie ein luftiges und knuspriges Geschmackserlebnis.

Eine Bereicherung für Kiels kulinarische Landschaft

Ob als wöchentlicher Special oder Highlight beim Catering – der San Francisco Soft Shell Crab Burger ist die neue Attraktion in Kiels kulinarischer Landschaft und ein weiterer Beweis für die lebendige Städtepartnerschaft zwischen Kiel und San Francisco. Bon Appétit!