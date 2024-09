v.l. Jan-Christoph Kersig (Geschäftsführer Kersig Immobilien, Hauptsponsor), Ulrike Wielatt (Geschäftsführerin KielRegion), Dr. Ulf Kämpfer (Oberbürgermeister Landeshauptstadt Kiel und Aufsichtsratsvorsitzender der KielRegion) und Prof. Dr.... (Bild: KielRegion)

0

Ein abwechslungsreicher Tag voller Mitmachexperimente, Vorträge, Spiele, Ausstellungen und wei terer spannender Aktionen: Das diesjährige Festival der Wissenschaft der KielRegion erreicht mit dem Science Day am 27. September seinen Höhepunkt.

Vielfalt der Wissenschaft erleben

„Bereits zum neunten Mal veranstaltet die KielRegion gemeinsam mit der Landeshauptstadt Kiel den Science Day. Es ist toll, dass so viele unterschiedliche Akteure dabei sind und ein buntes Programm auf die Beine gestellt haben“, freut sich Ulrike Wielatt, Geschäftsführerin der KielRegion GmbH. Diesmal ist die Fachhochschule Kiel Gastgeberin der Eröffnung, wo Besucher*innen tief in die angewandte Forschung und Lehre eintauchen können.

Entdecken Sie die zahlreichen Standorte

Besuchen Sie uns an einem oder mehreren der 10 Standorte, an denen über 100 kostenfreie Aktionen auf Sie warten. Den Weg zwischen Ost- und Westufer können Sie an diesem Tag schnell und kostenfrei mit dem ÖPNV inkl. der Fähre bestreiten. „Wir freuen uns besonders, dieses Jahr das RBZ Wirtschaft als neuen Standort für den Science Day zu begrüßen“, so Dr. Ulf Kämpfer, Kieler Oberbürgermeister.

CITTI-Park: Von Steinen bis zur Melkkuh

Im CITTI-Park entdecken Sie die Welt der Steine, tauchen mit einer VR-Brille in das menschliche Organsystem ein und hören Vorträge zur Künstlichen Intelligenz in der Medizin. Wer selbst Hand anlegen möchte, kann an der lebensgroßen nachgebauten Melkkuh „Nordlicht“ sein Glück versuchen.

RBZ Wirtschaft: Stricken und Programmieren

Das RBZ Wirtschaft bietet faszinierende Experimente im KI-Labor und das Mitmachexperiment „Knit and Code“, bei dem Sie die Gemeinsamkeiten zwischen Stricken und Programmieren entdecken. Zudem können Sie beim Spiel „Spintronics“ spielerisch alles über mechanische Schaltungen erfahren.

Wissenschaftszentrum: Steinzeit und Meeresforschung

Im Wissenschaftszentrum erleben Sie die Steinzeit hautnah oder tauchen bei der Show „Feuer&Farben“ in die Chemie ein. Später können Sie im ozean:labor der Kieler Forschungswerkstatt Kunstwerke zum Thema Meeresleuchten kreieren.

Fachhochschule Kiel: Universum und Wissenschaftsdiskussionen

Am Ostufer bietet der Mediendom der Fachhochschule Kiel 360-Grad-Shows, die faszinierende Einblicke in unser Universum geben. Bei den „Meet-a-Scientist“-Events können Sie in entspannter Atmosphäre über Themen wie Unternehmensführung oder Klimawandel diskutieren.

Weitere spannende Standorte

Besuchen Sie das GEOMAR, um mehr über Meerestechnik zu erfahren, oder die Technische Fakultät der CAU, um die Wunderwelt der Technik zu erleben. Im FabLab beeindruckt modernste Fertigungstechnologie, und im Cobl tauchen Sie in die Welt der Start-Ups ein. Hansa48 und Die Pumpe bieten Filmvorführungen und abendliche Highlights wie die Science Show und die „Science Party – Wissenschaft dreht auf“.

Erleben Sie den Science Day am 27. September und lassen Sie sich von der Vielfalt der Wissenschaft begeistern!