Inhaber*innengeführt, lokal und garantiert einzigartig – das sind die Kieler Kiezgrößen! Entdecke einige der Protagonist*innen in Kiels Innenstadt und erfahre, was dich dort erwartet.

Kennst du die „Kieler Kiezgrößen“?

Hier sind keine zwielichtigen Gestalten im Rotlichtmileu gemeint, sondern tolle neue Ladenkonzepte, die sich in den letzten Jahren in der Kieler Innenstadt angesiedelt haben. Mach dir selbst ein Bild! Auf diesen Seiten und am besten natürlich direkt in den Läden.

Warum eigentlich„Kiezgröße“?

Die Kieler Innenstadt befindet sich im Umbruch und entwickelt derzeit an allen Ecken und Enden neue Konzepte, um für ihre Besucher*innen auch in Zukunft ein attraktiver Ort zu sein.

Dazu gehört auch, dass sich der große Raum vom Sophienhof bis zum Schloss mit all seinen Seiten- und Parallelstraßen, in kleinere Quartiere aufgeteilt hat – „Kieze“, wie man es etwas flapsiger ganz nach Berliner Schnauze nennt. Dort meint „Kiez“ nichts Anderes als Nachbarschaft, ein überschaubares Gebiet, in dem man sich kennt und deshalb motivierter ist, sich für den eigenen Kiez einzubringen und zum Beispiel gemeinsame Aktionen zu starten. So der Plan. Doch Veränderung braucht manchmal ein bisschen Zeit, damit sie spürbar wird. Neugierig geworden? Dann halte Augen und Ohren offen nach neuen Läden, Events und Projekten, die auch im nächsten Jahr zeigen werden: Kiel kann Kiez!

Besuche die Kieler Kiezgrößen hier

derHeimathafen

Green-washing-freie Zone heißt es im Geschäft von Sabine und Andreas Zwanck. Liebevoll kuratierte Waren, ein umfangreiches (Bio)-Wein-Sortiment, schöne Mitbringsel und auch mal außergewöhnliche Fundstücke laden zum Stöbern ein. Im Untergeschoss wartet eine Schatzkammer für Vinyl-Liebhaber*innen mit rund 100 Neuzugängen jede Woche. Wiederkommen lohnt sich also – und das nicht nur tagsüber. Nach Ladenschluss geht es an vielen Wochenenden mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm weiter: Wein-Tastings, Gin-Labore, Live-Krimi-Hörspiele, Comedy-Abende. Tipp für den Weihnachtsmann: Die neuen Termine für 2025 sind schon raus und auf der Webseite zu finden.

Holstenstraße 65, www.derheimathafen.net

Love-my.earth x Secret Spot

Im Mai 2023 eröffnete LOVE-MY.EARTH (LME) im Kehden-

Küter-Kiez als Anbieter von nachhaltigem Wassersportequipment und Lifestyleartikeln. Der Fokus liegt auf Sport, Fairness und Innovation – genauso wie auf Nachhaltigkeit und Transparenz. Seit der Fusion mit Secret Spot im November 2023 bietet LME ein noch breiteres Sortiment und hat sich zum Innenstadt-Treffpunkt der Szene entwickelt. Mit Marken wie Patagonia, Picture und Oxbow begeistert der Store nicht nur Wassersportler*innen. Außerdem findest du eine breite Produktpalette für dein Outdoor-Abenteuer. LOVE-MY.EARTH steht für ein entspanntes Lebensgefühl, das für Groß und Klein, Mann, Frau oder Queer gleichermaßen funktioniert. Also: Vorbeikommen und entdecken!

Kehdenstraße 12-16, www.love-my.earth

ECHT.GUT. – das kleine Kaufhaus

Das kleine Kaufhaus in der Holstenstraße am Eingang zu

Hafenstraße beheimatet sorgsam kuratierte Second-Hand-Waren, die von anderen Kieler*innen gespendet wurden. Nicht nur Kleidung, auch kleine Möbel und schöne Vintage-Dekoschätze prägen das Sortiment. Wer bedürftig ist, erhält bei ECHT.GUT. mit entsprechendem Nachweis eine Kund*innen-Karte und damit 25 Prozent Rabatt. Aufgebaut wie eine Boutique bringt das Stöbern hier für alle Besucher*innen Spaß. Zu entdecken gibt es nämlich auch wunderschöne selbst hergestellte Upcycling-Produkte aus der Werkstatt der Kieler Stadtmission. Echte Unikate made in Kiel – nicht nur zu Weihnachten eine „echt gute“ Geschenkidee!

Holstenstraße 51-53/Hafenstraße, www.echtgut-kiel.de