Ein plötzlicher Asthmaanfall kann lebensbedrohlich sein. Für Menschen, die an Asthma leiden, ist ein gut ausgestattetes Notfallset deshalb von entscheidender Bedeutung. In diesem Artikel erfahren Sie, warum ein Asthma-Notfallset wichtig ist und was es enthalten sollte, um effektive Erste Hilfe leisten zu können.