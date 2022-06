Nach zwei Jahren in der Remote-Version kehrt das Waterkant Festival in Präsenz auf dem MFG-5-Gelände zurück. (Bild: Waterkant Festival)

Am 16. & 17 Juni öffnet das Waterkant Festival auf dem MFG5 Gelände in Kiel/Friedrichsort seine Tore. Nach zwei virtuellen Editionen seid ihr herzlich zum Entdecken vor Ort eingeladen.

Ideen für die Zukunft

Insgesamt finden fast 100 Sessions mit Speaker:innen aus der ganzen Welt statt. Mit Themen wie Mobilität, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Klimatechnologie, digitale Kunst oder digitale Gesundheit ist für jede:n etwas dabei. Aber auch, wenn man einfach erstmal zuhören und sich informieren will über das, was Zukunft heißt, ist man beim Waterkant Festival richtig. Bei hervorragendem Essen von lokalen Gastronom:innen, mit Live-Musik und direkt an der Kieler Förde können Sie hören, sehen und erleben, wie Schleswig-Holstein und der Norden Zukunft machen wollen – und werden.