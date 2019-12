0

Die fünf Kieler Tiergehege sind beliebte Orte der Naherholung, der Kontakt zu den Tieren ist immer wieder ein besonderes Naturerlebnis. Auch in der Weihnachtszeit lohnt sich ein Besuch.

Für Eltern mit Kindern im Alter bis zu acht Jahren bietet sich der Nachmittag des 24. Dezembers dafür an: Das Grünflächenamt lädt wieder zu weihnachtlichen Wanderungen in der Dämmerung durch die städtischen Wildgehege Suchsdorf und Tannenberg ein. Die Kinder dürfen an diesem Tag auch bei der Fütterung der Tiere helfen. Das verspricht besondere Spannung, denn laut einer alten Sage sollen die Tiere in der Heiligen Nacht sprechen können. Den Abschluss des Programms bildet ein Laternenlauf, bei dem die mitgebrachten Laternen der Kinder den Wald zum Leuchten bringen. So wird die Wartezeit bis zur Bescherung nicht zu lang.

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Kinder pro Wildgehege begrenzt. Deshalb wird um eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 901-3833 beim Grünflächenamt gebeten. Dort gibt es auch nähere Informationen zum Treffpunkt und zur Uhrzeit. Die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet über die Teilnahme, Gruppenanmeldungen sind nicht möglich.

