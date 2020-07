Mitmachen und dabei sein: In der neuen Dauerausstellung in Molfsee (Bild: Getty Images/iStock/Getty Images Plus/supersizer)

Die schleswig-holsteinische Alltagskultur im 20. Jahrhundert steht im Mittelpunkt der Dauerausstellung des neuen Ausstellungs- und Eingangsgebäudes in Molfsee. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Dazu gehören auch ein Foto- und ein Film-Casting. Macht mit!

Foto-Casting: Sonntag, 9. August, 10 bis 16 Uhr

Gesucht werden Leute mit witzigen Sprüchen zum Leben in Schleswig-Holstein. Was macht das Leben in Schleswig-Holstein aus? Was mögt ihr an den Schleswig-Holsteinern besonders? Welche besonderen Momente im Alltag verbinden euch mit Land und Leuten? Kommt vorbei! Das Team vom Freilichtmuseum Molfsee bringt euer Statement zu Papier und fotografiert euch – und mit etwas Glück findet ihr euch dann in ein paar Monaten in der neuen Dauerausstellung wieder.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Film-Casting: Sonntag, 16. August, 10 bis 16 Uhr



Was gibt es Schöneres als seine Gefühle über einen Kuss auszudrücken? Der Kuss ist das Symbol jeder Beziehung, Ausdruck von Liebe und Verbundenheit … genau darüber wird ein kleiner Film gedreht! Und ihr könnt dabei sein. Kommt einfach am 16. August mit eurem Partner oder eurer Partnerin ins Freilichtmuseum und zeigt euren ganz persönlichen Kuss. Die romantischsten, innigsten, lustigsten Kuss-Szenen werden Bestandteil des Films, der ebenfalls in der neuen Dauerausstellung gezeigt wird.

Ausstellung: Schleswig-Holsteinische Alltagskultur im 20. Jahrhundert



In der Dauerausstellung des Molfseer Neubaus dreht sich alles um die kleinen und großen, letztlich aber lebensprägenden Dinge und Gegebenheiten des Alltags. Anhand von rund 350 Exponaten nähert sich die Ausstellung den hier schleichenden, dort einschneidenden Veränderungen des Lebens in Schleswig-Holstein. Ebenso zeigt die Ausstellung, wie sich überregionale historische Ereignisse und Entwicklungen auf die persönliche Lebenswelt der Menschen in unserem Bundesland auswirken. Die Dauerausstellung ist thematisch untergliedert in die Bereiche Rhythmus, Mobilität, Beschäftigung, Konsum, Beziehung und Sicherheit.

Weitere Infos gibt es hier: www.neubau-freilichtmuseum-molfsee.de.