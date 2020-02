(Bild: GettyImages / Noctiluxx)

Islay ist die südlichste Insel der Inneren Hebriden vor der Westküste Schottlands. Hier leben gerade einmal 4000 Menschen – und doch ist die Insel für viele Expertinnen und Experten der wichtigste Ort der Whisky-Welt.

Die Förde-Volkshochschule (Förde-vhs) lädt alle Interessierten dazu ein, am Freitag, 21. Februar, die Whisky-Insel Islay bei einem Tasting näher kennenzulernen. Los geht es um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum Altenholz, Klausdorfer Straße 78.



Heute produzieren auf Islay noch acht Destillerien Malt Whisky, dazu kommt ein gutes Dutzend inzwischen stillgelegter Brennereien. Die Islay-Whiskys gehören zu den stärksten, die Schottland zu bieten hat, kräftige Aromen von Rauch, Torf und Meer sind ihr Markenzeichen. Der Abend mit Whiskykenner Paul-Martin Hahlbohm beginnt mit einem kurzen Vortrag zur Geschichte der Insel. Danach folgt ein Tasting von sechs ausgesuchten hochwertigen Whiskys aus verschiedenen Destillerien. Es gibt dabei keine Überschneidungen mit vorherigen Tastings der Förde-vhs.



Die Teilnahme kostet 15 Euro. Zusätzlich fallen pro Person Lebensmittelkosten in Höhe von 35 Euro an. Anmeldungen nimmt die Förde-vhs per E-Mail an info@foerde-vhs.de, im Internet oder unter der Kieler Telefonnummer 901-5200 entgegen.