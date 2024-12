Reinhard Wittke ist der "Mann der 1000 Christbaumkugeln" (Bild: falkemedia Regional)

Im Kieler Weihnachtshaus findet ihr nicht nur konventionelle und extravagante Kugeln, sondern auch sonstigen Weihnachtsschmuck. (Bild: falkemedia Regional)

Willkommen in der festlichen Welt des Weihnachtshauses von Reinhard Wittke, das nun bereits im

zweiten Jahr am Standort in der Holstenstraße neben WMF auf dich wartet.

Hier entfaltet sich auf über 70 Quadratmetern ein wahres Paradies für Weihnachtsenthusiast*innen, das dich mit einer warmen, heimeligen Atmosphäre umgibt. Reinhard Wittke, Inhaber der Firma Hand in Hand, präsentiert mit sichtbarer Leidenschaft eine beeindruckende Vielfalt an traditioneller Dekoration und bezaubernden Geschenkideen. Hier hält Wittke die festliche Stimmung lebendig und lässt den Geist der Weihnacht in jedem Detail aufleuchten. Ein besonderes Highlight des Weihnachtshauses sind die farblich abgestimmten Abteilungen und die riesige Auswahl an Themenkugeln. Von verspieltem Tannenbaumschmuck im „Donut-Style“ bis hin zu klassischen Christbaumkugeln – hier findet jede*r das passende Schmuckstück.

Entdecke liebevoll gestaltete Waldtier-Kugeln, die dein Zuhause in ein winterliches Märchen verwandeln, während maritime Motive mit Ankern und Seesternen die Küste ins Wohnzimmer holen. Für Weltenbummler*innen gibt es zudem Reise-Themenkugeln, die von fernen Abenteuern und Sehnsuchtsorten erzählen.

Neu in diesem Jahr: Die Teilnahme am Weihnachtsmarkt-Gutscheinheft und die Akzeptanz des Kiel-Gutscheins machen das Weihnachtshaus noch attraktiver. Und wer nicht persönlich vorbeischauen kann, findet auf der Webseite des Weihnachtshauses mit Onlineshop eine Vielzahl von Möglichkeiten, die festliche Magie nach Hause zu holen. Lass dich von der einzigartigen Atmosphäre im Weihnachtshaus verzaubern und finde die besonderen Dinge, die dein Fest unvergesslich machen. Reinhard Wittke und sein Team freuen sich darauf, dich in diesem Winterwunderland willkommen zu heißen. www.das-weihnachtshaus-kiel.de