Die Bauarbeiten für den neuen Anna-Pogwisch-Platz beginnen voraussichtlich im Jahr 2026. (Bild: LH Kiel)

0

Kiel entwickelt sich in den letzten Jahren an gleich mehreren Orten weiter und wird in wenigen Jahren um einen weiteren Hot Spot für Familien und Jugendliche reicher – so zumindest der Plan der Landeshauptstadt.

Zeitgleich mit der umfassenden Umgestaltung der Holstenstraße wird der Anna-Pogwisch-Platz zu einem wahren Juwel inmitten der Altstadt Kiels verwandelt. Doch was steckt hinter diesem ehrgeizigen Vorhaben?

Neubau am Kieler Kehden/Küter-Kiez

Es war eine Initiative von Akteurinnen, Eigentümerinnen und Anlieger*innen aus dem Umfeld des Anna-Pogwisch-Platzes und der gesamten Altstadt, die die Dringlichkeit dieses Projekts erkannte. Sie sahen in der Neugestaltung des Platzes nicht nur eine Chance, sondern auch eine Notwendigkeit. Ziel ist es, den Erdgeschossbereich der umliegenden Gebäude mit frischen und attraktiven Nutzungen zu beleben und dem Platz selbst ein neues Erscheinungsbild zu verleihen. Die Vision: Ein urbaner und belebter Stadtplatz, der zum Herzstück des Kehden-/Küter-Kiezes wird.

Ein Blick in die Zeitachse

Wie bei solchen ambitionierten Vorhaben üblich, gibt es einen klaren Zeitplan. Im Herbst 2022 wurde das Vergabeverfahren zur Auswahl eines Planungsbüros abgeschlossen. Das bereits für die Planung der Holstenstraße verantwortliche Büro Lohaus Carl Köhlmos aus Hannover wurde ausgewählt, um die Umgestaltung des Anna-Pogwisch-Platzes zu gestalten.

Die politische Unterstützung ließ nicht lange auf sich warten. Bereits am 18. August 2022 begrüßte der Bauausschuss das Konzept der Initiative mit Begeisterung. Der Beschluss, den Anna-Pogwisch-Platz als Teil der groß angelegten Innenstadt-Aufwertung zu einem attraktiven Stadtplatz mit hoher Aufenthaltsqualität zu entwickeln, wurde einstimmig gefasst.

Der erste Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung des neuen Anna-Pogwisch-Platzes ist das Anliegerinnengespräch am 19. April 2023. Hier haben Anwohnerinnen die Gelegenheit, ihre Ideen und Bedenken einzubringen, um sicherzustellen, dass der Platz den Bedürfnissen der Gemeinschaft gerecht wird. Doch das ist erst der Anfang.

Gemeinsam Gestalten: Öffentlichkeitsbeteiligung am 4. November 2023

Am 4. November 2023 wird die Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden, bei der alle Kielerinnen und Kieler die Möglichkeit haben, ihre Visionen für den Anna-Pogwisch-Platz zu teilen. Dieser partizipative Prozess ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass der Platz ein echter Spiegel der Gemeinschaft wird.

Die Zukunft des Anna-Pogwisch-Platzes

Der Baubeginn ist für das Jahr 2026 geplant, und die Vorfreude in Kiel wächst von Tag zu Tag. Der Anna-Pogwisch-Platz wird nicht nur ein weiteres Beispiel für die erstaunliche Entwicklung Kiels sein, sondern auch ein lebendiger Treffpunkt, der das Herz der Stadt noch höher schlagen lässt. Die Bürgerinnen und Bürger von Kiel haben die Chance, aktiv an der Gestaltung dieses einzigartigen Ortes mitzuwirken und so einen Platz zu schaffen, der die Identität und das Lebensgefühl der Stadt widerspiegelt. Wir dürfen gespannt sein auf das, was die Zukunft für den Anna-Pogwisch-Platz bereithält – ein Ort, der das pulsierende Herz Kiels sein wird.