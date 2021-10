Der Singer-Songwriter JPson lädt auf eine musikalische Reise ein. (Bild: JPson)

Die Lounge des me and all hotels ist der ideale Ort zum Entspannen. (Bild: me and all hotel kiel )

Der Musiker JPson begeistert am 21. Oktober zusammen mit einem Special Guest bei einem entspannten Wohnzimmerkonzert in der Lounge des me and all hotels mit seinem einzigartigen Musikstil, der alle in seinen Bann zieht.

Aufgewachsen ist er zwischen den Ozeanen in Südafrika – am Strand von Kapstadt hat er sich das Gitarrenspielen selbst beigebracht. JPson hat schon früh begonnen, sich mit der Musik zu beschäftigen. Seine Jugend verbrachte er damit, in viele Genres einzutauchen, aus denen er schließlich seine ganz eigene Interpretation von Folk & Roots Musik schöpfte. Auf einer 10-jährigen Reise durch Europa, die er als „Universität des Lebens“ bezeichnet, waren seine Melodien und Texte konstante Begleiter in allen Lebenslagen. Auch in Kiel ist er (@jpsonmusic, @JPson) längst kein Fremder mehr, denn bei seinen Auftritten beim Bootshafensommer konnte er das norddeutsche Publikum schon mehrmals von sich überzeugen. Der Musiker prägt einen Musikstil, der sich am besten als „Fresh Folk“ definieren lässt: Seine Texte sind berührend ehrlich und erzählen von den Erfahrungen und Lektionen, die er von seinen Reisen mitgenommen hat. Kombiniert mit lässigen Beats und Gute-Laune-Rhythmen, kreiert er Songs, die all den Alltagsstress für den Moment in den Hintergrund drängen. Das Wohnzimmerkonzert ist kostenlos, reservieren könnt ihr unter contact.kiel@meandallhotels.com oder Tel. 0431 363 05 10.

Wann: Donnerstag, 21. Oktober 2021, 20:30 - 21:30 Uhr

Wo: Lounge im me and all hotel kiel, Kaistraße 80, 24114 Kiel

Übrigens: Jeden Mittwoch ab 18:00 Uhr finden DJ-Abende in me and all hotel kiel statt. Die perfekte Gelegenheit für einen gemütlichen Feierabend mit Freunden und Kollegen bei einem leckeren Drink und Streetfood von den Aloha Dogs. Weitere Informationen erhaltet ihr hier.