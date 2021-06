(Bild: imagean / iStock / Getty Images Plus)

0

Endlich hat die Zeit der Geister-Heimspiele auch für den THW Kiel ein Ende:

Stadt und Land haben am Mittwoch einen wissenschaftlich begleiteten Modellversuch genehmigt, der bei den noch ausstehenden zwei Heimspielen des THW Kiel gegen Frisch Auf Göppingen (17. Juni, 19 Uhr) und den TBV Lemgo Lippe (24. Juni, 19 Uhr) bis zu 2.490 Zuschauer*innen das Live-Erlebnis Handball in der Wunderino Arena ermöglichen kann. „Das wird der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. Wir freuen uns riesig auf unsere ‘weiße Wand', auf jeden einzelnen Fan, der uns unterstützt“, sagt THW-Kapitän Domagoj Duvnjak. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagy freut sich ebenfalls über die Rückkehr der Fans: „Das haben sich unsere Mannschaft, unsere Fans und auch die Mitarbeiter*innen verdient. Der große Aufwand, den wir in den vergangenen Wochen und Monaten für die Rückkehr betrieben haben, hat sich gelohnt.“

Informationen zum Start des freien Ticketverkaufs für die beiden letzten Heimspiele der aktuellen Saison sowie die Zutrittsbestimmungen findet ihr auf unter www.thw-handball.de. Kund*innen der Re-Start-Dauerkarte wurden separat informiert.