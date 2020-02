(Bild: Kai Kokott)

Asmus Bremer und sein Gefolge erobern erneut die Kieler Innenstadt. Von Donnerstag, 27. Februar, bis Sonntag, 1. März, erinnert der 46. Kieler Umschlag an den spätmittelalterlichen Freimarkt in Kiel.

Vom 27. Februar bis zum 1. März übernimmt Altbürgermeister Asmus Bremer wieder das Ruder, wenn Kiels ältestes Volksfest in die nächste Runde geht. Der Kieler Umschlag hat seine Wurzeln im 15. Jahrhundert und begeistert seitdem Jung und Alt mit einer feinen Mischung aus Unterhaltung, regionaler Kulinarik und außergewöhnlichen Waren. Von traditionellen Zeremonien über Piratenspektakel mit Musik, Theater und Feuershow bis hin zu Frühshoppen und Party im Handwerkerzelt ist für jeden etwas dabei. Neben Mitmachaktionen und einem bunten Kinderprogramm gibt es auch eine breite kulinarische Auswahl.

Traditionelles Wecken und Umschlagbier

Los geht es am Donnerstag um 17 Uhr, wenn Oberbürgermeister Ulf Kämpfer Altbürgermeister Asmus Bremer und dessen Frau Katharina im Warleberger Hof, Dänische Straße 19, weckt. Anschließend wird um 17.30 Uhr der Umschlag auf dem Alten Markt offiziell eröffnet, traditionell die „Büx“ von Asmus Bremer an der Nikolaikirche gehisst und das erste Fass Umschlagbier der Kieler Brauerei angestochen. Nachdem Asmus Bremer am Donnerstag im ältesten noch bestehenden Adelshaus, dem Warleberger Hof, geweckt wurden, hält der Baudezernet a.D. Peter Todeskino dort einen Vortag. Im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Die Kieler Holstenbrücke“ erzählt Todeskino über die Kieler Innenstadtbebauung und Planungsansätze von 2005 bis 2017. Der Eintritt für die Vortragsveranstaltung ist frei.

Zu Gast im Rathaus:

Asmus Bremer und sein Gefolge Am Freitag, 28. Februar, lädt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer Asmus Bremer und sein Gefolge um 13 Uhr zu einem Empfang im Rathaus mit Speis und Trank ein. Dazu sind alle Kielerinnen und Kieler herzlich eingeladen. Von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr bietet Kiel-Marketing Fahrten auf den Rathausturm an. Für die Turmfahrt zahlen Erwachsene 5,50 Euro und Kinder 3 Euro.

Kostümführung im alten Adelshaus und in der Altstadt

Ebenfalls am Freitag, 28. Februar, lernen Besucherinnen und Besucher die Schätze des Stadtmuseums kennen. Die Museumspädagogin Susanne Mohr lädt zu einer spannenden Kostümführung in den Warleberger Hof ein. Die Führung beginnt um 17 Uhr und der Eintritt kostet 7 Euro. Eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 901-3425 ist erwünscht.

Außerdem:

Führungen und Vertellen op platt (29. Februar, Kosten 5 Euro. Um eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer901-3425 wird gebeten.)

Sonntagstrubel und Zubettbringen im Warleberger Hof (1. März, 11 Uhr, Warleberger Hof)