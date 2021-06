(Bild: Edeltraud Wörner)

0

Bis zum 13. August 2022 präsentiert Edeltraud Wörner dieses und weitere ihrer Bilder im Rahmen ihrer Ausstellung „Sehnsucht nach Meer“ im Romantikhotel Kieler Kaufmann.

Edeltraud Wörner ist freischaffende Künstlerin aus Altenholz und hat eine besondere Vorliebe für das Meer. Schnappt sie sich ihre Utensilien, dann bringt sie am liebsten die maritime Stimmung, verursacht durch rauschende Brandung, fliegende Gischt, Wolkenbilder und ruhige Abende am Meer, auf die Leinwand. Beim Malen liebt sie es vielfältig und macht sich verschiedene Techniken wie Aquarell, Gouache und Acryl zunutze. Wenn sie erst einmal loslegt, den Pinsel zu schwingen, tunkt sie diesen selbstverständlich vornehmlich in die blaue Farbe, um sie auf ihre Kunstwerke zu bringen. Wie sollte es bei Motiven an der Küste auch anders sein? Außerdem legt sie großen Wert auf besonders authentische, naturalistische und gefühlvolle Darstellungen auf ihren Bildern. Warum genau sie überhaupt malt, kann Edeltraut Wörner gar nicht so richtig beantworten. Fest steht für sie aber, dass sie malen muss, was ihr Auge und Gefühl anspricht. Wenn sie ein Motiv so sehr packt, dass sie es nicht mehr loslässt, wird alles andere zur Nebensache und es heißt: Jetzt wird gemalt! Mehr Informationen zur Künstlerin und ihren Werken sind zu finden unter www.edeltraud-woerner.de.