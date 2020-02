80 Pflegekräfte gesucht

Arbeit mit Herz – Josefine Theden hat viel Spaß an ihrer Arbeit im Städtischen Krankenhaus und freut sich auf neue Kollegen

Der Austausch zwischen Pflegern und Ärzten, hier mit Dr. Nadine Mirwald, ist für die Behandlung besonders wichtig sei dabei!



Der große Zusammenhalt des Teams, die Möglichkeiten der Weiterbildung und die Leidenschaft für den Menschen zeichnen den Pflegeberuf aus. Im Städtischen Krankenhaus werden 80 neue Arbeitsplätze geschaffen.

„Hallo, ich bin Schwester Josi,“ begrüßt mich Josefine Theden, Gesundheits- und Krankenpflegerin im Städtischen Krankenhaus, mit einem freundlichen Lächeln. Sie wird mir heute Einblicke in ihre Arbeit auf der onkologischen Station des Städtischen Krankenhauses gewähren.

Der Teamspirit

Es ist 9 Uhr, Josefine ist schon seit 6 Uhr auf Station und hat die Nachtschicht abgelöst. Nun steht die Visite an, bei der sich die Ärzte über die Entwicklung der Patienten informieren und bei Bedarf eine neue Medikation besprechen. Die Meinung der Pflegekräfte wird dabei sehr geschätzt, denn sie kennen die Patienten am besten.Bevor um halb 12 das Mittagessen der Patienten ansteht, hat Josefine noch einiges zu tun. Zuerst bereitet sie Blutpräparate vor und bestückt anschließend die sogenannten „Chemobäume“. Danach wertet sie die Visite aus und passt die Medikamente an. Trotz der vielen Aufgaben bleibt immer noch Zeit für ein aufbauendes Gespräch mit den Patienten oder einen kleinen Spaß unter den Kollegen. Josefine merkt man die Leidenschaft für ihren Beruf deutlich an. Nach der Ausbildung im Städtischen Krankenhaus ist sie direkt geblieben.

Seit 11 Jahren arbeitet sie nun schon auf der onkologischen Station. „Ich finde es super spannend in der Onkologie, weil immer wieder neue Therapiemöglichkeiten entwickelt werden und die Patienten sind so dankbar. Manche kommen trotz ihres schweren Schicksals richtig gerne zu uns“, erklärt sie. Obwohl Josefine und das ganze Stationsteam an der Arbeit sichtlich Spaß haben, spürt man auch das Arbeitspensum, das sie täglich leisten. Doch das soll sich im nächsten Jahr ändern. „Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz das Gesundheitsminister Jens Spahn verabschiedet hat, können wir in allen Bereichen des Städtischen Krankenhauses 80 neue Stellen schaffen.“ Bei meiner Frage, warum ihr die Arbeit im Städtischen so viel Spaß macht, fällt ihr als erstes die gute Teamarbeit auf ihrer Station ein. Dort wird jeder neue Mitarbeiter begleitend eingearbeitet.

Bildet euch weiter

Darüber hinaus gibt es ein breites Fort- und Weiterbildungsangebot für alle Mitarbeiter des Hauses sowohl online als auch in Präsenzkursen und innerhalb des 6K Klinikverbundes. „Ich selbst habe“, so die 34-Jährige, „vor kurzem die zweijährige Weiterbildung zur Fachkraft für Onkologie absolviert, weil ich nicht einfach stehen bleiben wollte.“

Das Städtische Krankenhaus bietet verschiedene Arbeitszeitmodelle an und für Familien besteht die Möglichkeit, ihre Kinder arbeitsplatznah im Betriebskindergarten anzumelden.

Wenn auch du Teil des Team werden möchtest, kannst du dich unter www.krankenhaus-kiel.de/karriere über die

Stellenangebote informieren und deine Bewerbung an bewerbung@krankenhaus-kiel.de richten.