Zum Internationalen Frauentag am Sonntag, 08. März 2020, wird das gefühlvolle Drama DIE PERFEKTE KANDIDATIN im Studio Kino in Kiel als Preview präsentiert.

Eigentlich startet der neue Film von Haifaa Mansour (Das Mädchen Wadjda) erst vier Tage später, am 12. März bundesweit in den Kinos. Passend zum Weltfrauentag wird die gefühlvolle Geschichte von Maryam im Studio Kino erzählt.

Maryam ist eine Ärztin in einer kleinen Stadt in Saudi-Arabien. Trotz ihrer exzellenten Fähigkeiten muss sie sich jeden Tag aufs Neue den Respekt der Mitarbeiter und der Patienten erkämpfen. Wütend macht Maryam vor allem der Zustand der Straße vor der Klinik. Weil die Stadt die Zufahrt nicht asphaltiert, bleiben die Patienten regelmäßig im Schlamm stecken. Maryam will Veränderung und bewirbt sich um eine bessere Stelle in Dubai. Doch wegen einer Formalität und weil sie keine männliche Begleitung hat, lässt man sie nicht reisen. Maryam sucht Hilfe bei einem entfernten Cousin. Doch der Zufall will es, dass der als Beamter nur Kandidaten für die anberaumte Wahl des Stadtrats empfängt. Vor allem aus Trotz erklärt sich Maryam kurzerhand zur Kandidatin. Erst später wird ihr klar, welche Chance zwischen der bürokratischen Willkür lauert: als Stadträtin könnte sie die Asphaltierung der Klinik-Zufahrt selbst in die Hand nehmen.

Am Donnerstag, 12. März, unterstützt Anke Homann, Landesfrauenrat Schleswig-Holstein e.V., den Film als Filmpatin. DIE PERFEKTE KANDIDATIN wird in zahlreichen deutschen Städten von Filmpat*innen aus Gesellschaft und Politik präsentiert. Die Unterstützer*innen werden vor der Vorstellung von ihrem persönlichen oder beruflichen Bezug zum Thema erzählen.

Preview: 8. März, 16 Uhr

Studio Kino Kiel

Wilhelminenstraße 10

Telefon: 0431 9828101

Einladung zum Gespräch

Anlässlich des Weltfrauentages 2020 lädt die Kieler Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Gemeinde (AMJ) ganz herzlich zum Gespräch ein. Häufig wird im öffentlichen Diskurs vernachlässigt, welche zentrale Rolle Frauen im Alltag einnehmen. Um sich gemeinsam zu besinnen, auszutauschen und zu vernetzen, möchten die Organisation einen lockeren Rahmen schaffen. Dabei ist es den Muslimas wichtig, ihre Perspektive auf wichtige gesellschaftliche Herausforderungen mitzuteilen, mit dem Ziel den Diskurs zu bereichern.

Thema des Vortragsabends: "Die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft" *

Wann? 18. März um 18:30 Uhr

Wo? Habib Moschee (Flintbeker Straße 7, 24113, Kiel)