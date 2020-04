Ab dem 20. April kehrt die KVG mit einem Ferienfahrplan langsam zur Normalität zurück (Bild: skyNext/Getty Images)

Während der Corona-Krise veränderte die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) flächendeckend des Fahrbetrieb auf einen Wochenend-Fahrplan auch innerhalb der Woche. Ab dem 20. April stellt der Betrieb auf einen Ferienfahrplan um.

Weil Teile der gesellschaftlichen Funktionen reaktiviert werden, reagiert die KVG vorausschauend und

weicht vorsorglich von dem derzeit geltenden Samstag-Fahrplan ab.

„Wir möchten anstelle des bisherigen Samstagsfahrplanes einen Ferienfahrplan von Montag bis Freitag umsetzen, allerdings mit Reduzierungen auf den Linien, die keine oder nur eine sehr eingeschränkte Inanspruchnahme vorweisen“, erläutert KVG-Geschäftsführer Andreas Schulz. Darüber hinaus betont die KVG, dass Schutz des eigenen Fahrpersonal im Vordergrund stehe. Gleichzeitig wollte man ein gutes Angebot zur Verfügung zu stellen.

Ein weiterer Grund für die schrittweise Rückkehr zu einem normalen Fahrplan ist letztendlich auch die Baumaßnahme am Theodor-Heuss-Ring ab Mitte April. Durch die sechsmonatige Sperrung einer Fahrbahn in Richtung Norden

sollen die PKW-Nutzer*innen nach Möglichkeit auf Alternativen umsteigen wie beispielsweise den ÖPNV in Kiel.

Ab dem 20. April gilt von Montag bis Freitag der Ferienfahrplan auf sämtlichen Linien.

Das sind die Ausnahmen:



• Schul- und Universitätsverstärker (Einsatzwagen / Schulbusse mit dem Zusatz „nur an Schultagen bzw. in der Vorlesungszeit“).

• Ebenfalls entfallen die Linien 1, 6 und 60S aufgrund ihrer ganz überwiegenden Funktion als Schul- bzw. Universitätszubringer komplett.

• Weiter entfallen Teilleistungen auf den Linien 8, 11, 30S, 32, 52, und 81.



Hierfür hat die KVG für die erwähnten Linien Sonderfahrpläne erstellt, die auf der Homepage zu sehen sind. An Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen bleibt es bei den regulären Fahrplänen.



(Quelle: KVG)