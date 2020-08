Die neuen Nachtbuslinien passen sich an bereits bekannte Linien, wie beispielsweise die 11, an.

0

Ab dem 10. August rollen die neuen KVG-Nachtbusse durch die Nacht. Die KVG hat ihr komplettes Nachtbusnetz umgestellt. Ein Motto der Marketingkampagne lautet jetzt: Autolos durch die Nacht!

Für Kieler*innen ergeben sich ab dem 10. August völlig neue Möglichkeiten, nachts mit den ÖPNV in Kiel zu fahren. Die KVG hat ihr komplettes Nachtbusnetz erneuert und bietet ihren Fahrgästen jetzt ein ausgezeichnetes Angebot auch in den Nacht- und frühen Morgenstunden an.

Die bisherigen Nachtbusse 701-705 werden durch neue Linien ersetzt, die an die bekannten Tageslinien angelehnt sind. Beispielsweise fährt die Linie 11N (Wik, Kanal – Pillauer Straße) nachts unverändert zur Linie 11. Oder die Linie 22N (Rungholtplatz – Klausdorf) fährt größtenteils wie die Linie 22 tagsüber.

Alle Nachtlinien – künftig mit einem N gekennzeichnet – fahren stündlich und sind auf den Hauptachsen miteinander verknüpft. Sie fahren wie aus dem Spätverkehr oder am Sonntag bekannt zu den Anschlüssen zu den Minuten 20 und 50 ab Hauptbahnhof.

In den Übergangszeiten zwischen dem Tages- und dem Nachtverkehr gehen die entsprechenden Linien direkt in die Nachtbusse über. Die Linie 31 beispielsweise, die um 0.15 Uhr aus Elmschenhagen ankommt, wird also als Linie 31N um 0:20 Uhr nach Mettenhof weiterfahren. Das Gleiche gilt für die frühen Morgenstunden um 4.15 Uhr und 4.45 Uhr. Hier bestehen Umsteigemöglichkeiten zu den Tagesbussen, die um 4.20 Uhr und 4.50 Uhr am Hauptbahnhof losfahren werden.

Das neue Nachtbusnetz bietet allen Nutzer*innen die Möglichkeit, mit dem ÖPNV klimafreundlich durch die Nacht zu kommen. Egal ob Nachtschwärmer* innen nach Hause fahren möchten oder Berufstätige früh zur Arbeit müssen – mit den KVG-Bussen ist in Kiel alles möglich!