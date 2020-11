Theater Kiel realisiert interaktives Spiel

Schauspieler Sebastian Kreuzer löst das Rätsel allein durch die Regieanweisungen des Publikums

Da die Spielstätten des Theater Kiel im November für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben müssen, wurde mit dem Zuhause-Spiel „Golem 24143“ eine neue Form des interaktiven Theaters ins Leben gerufen, welches sich an Schüler*innen und Erwachsene gleichermaßen richtet.

Worum geht’s?

Beim Zuhause-Theater-Game „Golem 24143“ werden die Zuschauer*innen mit ihrem Smartphone zu Mitspielenden, die den Protagonisten Athanasius Pernath, der sich an nichts mehr erinnern kann, durch das Spiel führen. Anhaltspunkte sind für den Schauspieler Chats und Anrufe mit dem Publikum. Schaffen die Zuschauer*innen es, Pernath an sein Ziel zu führen – oder scheitert er?

Die Produktion „Golem 24143“ orientiert sich an einem Escape Room mit Action Bound und ist eine Kollektivarbeit, die von allen Teilnehmer*innen im gleichen Maße stark geprägt und beeinflusst wird. Es ist aktuell die einzige Möglichkeit des Theater Kiel kulturelle Teilhabe zu ermöglichen – niedrigschwellig, unterhaltsam und garantiert coronakonform! Die Länge der Inszenierung wird im Sinne eines Escape-Games auf 60 Minuten festgelegt, in denen die Zuschauer*innen das Spiel lösen müssen. Die Premiere der Kollektivarbeit des Ensembles aus dem Jungen Theater im Werftpark, bei dem die Zuschauenden von zuhause aus den Schauspieler Sebastian Kreuzer lenken, ist am Samstag, 14. November um 18.00 Uhr.



Das Theater-Game ist geeignet für alle ab 10 Jahren. Pro Vorstellung können bis zu 15 Menschen mitspielen. Karten kosten 12,30 € (erm. 8,60 €). Karten gibt es an den Theaterkassen sowie unter Tel.: (0431) 901 12 00 oder online auf www.theater-kiel.de. Circa vier Tage vor dem jeweiligen Spieltermin wird den Zuschauenden das Playkit mit Instruktionen zur Vorstellung per E-Mail zugeschickt.

Alle Spieltermine:

Sa., 14.11. (18.00)

Fr., 20.11. (10.00 + 20.00)

Sa., 21.11. (19.00)

So., 22.11. (16.00)

Di., 24.11. (10.00)

Sa., 28.11. (19.00)

So., 29.11. (16.00)

Mo., 07.12. (10.30)

Mo., 14.12. (20.00)

Die Vormittagstermine richten sich an Schulklassen.