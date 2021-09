0

Künstler*innen hatten es aufgrund von Corona in letzter Zeit schwer, ihre Kunst Interessierten näher zu bringen. Ein findiges Konzept in der Kieler Innenstadt ändert dies.

Das Kieler Innenstadt-Management gibt Künstler*innen im ehemaligen Blumengeschäft Muth am Ziegelteich jetzt die Chance, ihre Kunst kostenlos im Schaufenster des Ladens auszustellen. Innenstadt-Manager Jonas Godau sagte dazu: „Dieses Projekt ist ein hervorragendes Beispiel wie die Zwischenzeit bis zur Klärung der Zukunft einer Immobilie aktiv und kreativ genutzt werden kann.” Die Aktion läuft unter dem Titel „Mut(h) zur Kunst” und hat bereits mit einer Ausstellung durch das Künstler*innentrio bestehend aus Christian Lux (Lichtkunst ch9x), Eveline Havertz (KunstWERKstatt) und Elke Lellwitz begonnen, das nun gemeinsam seine Werke präsentiert.

Die aktuelle Ausstellung zeigt Werke, die unter anderem mit Acryl, Aquarell, Ölfarbe oder auch durch Lichtmalerei hergestellt wurden. Außerdem seien, so Christian Lux selbst, auch noch vor Ort Aktivitäten geplant, um in den direkten Kontakt mit interessierten Passant*innen zu kommen. Das Schaufenster bietet für die Kunstschaffenden die Chance, ihre Kunst ohne großen zeitlichen Aufwand ausstellen zu können und ist so für jede*n zugänglich. Der Stil und die Art der Kunst können dabei variieren. Alle drei Wochen soll das Schaufenster neu bestückt werden, um Abwechslung zu schaffen. Die Aktion wird vorerst bis Ende des Jahres weitergehen.