Die Kunudgebung findet im Rahmen des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus statt. Der 27. Januar ist seit 1996 in Deutschland Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Er ist als Jahrestag bezogen auf den 27. Januar 1945, den Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und der angrenzenden Konzentrationslager durch die Rote Armee. Der Tag des 27. Januar wurde im Jahr 2005 von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust ernannt.