Musikalisch führt das kommende Wochenende beginnend mit einem der besten Blues-Duos der Welt über eine Zeitreise in die 80er Jahre bis zu einem Weltmusik-Mix in der Alten Meierei am See. Zusätzlich verzaubern die Ehrlich Brothers mit ihrer Show die Kieler Wunderino Arena.

LateNightBlues

1. Februar, 20.30 Uhr • Alte Meierei am See, Postfeld

Das 73te Festival des Blues präsentiert einen der weltbesten Blues- und Boogie-Pianisten und den „Paganini an der BluesHarp” in Postfeld. Im Gedenken an den unvergessenen Gottfried Böttger werden Georg Schroeter, einer der weltbesten Blues- und Boogie-Pianisten und Sänger und Marc Breitfelder, der „Paganini an der BluesHarp” in der Alten Meierei am See – Postfeld am 1. Februar um 20.30 Uhr den ersten „LateNightBlues” in der langen Geschichte der BluesMonday-Konzert-Reihe einläuten. Die anfangs etwas ungewöhnlich erscheinende Instrumentierung mit Klavier und Mundharmonika hat sich als Formation in den letzten Jahren international durchgesetzt und zeigt die Vielseitigkeit und Fröhlichkeit dieser handgemachten Musik.

Schneekönigin

2. Februar, 16 Uhr • Stadthalle, Eckernförde

Am Freitag, dem 2. Februar, um 16 Uhr wird das Publikum in der Stadthalle in Eckernförde in eine magische Welt entführt, in der die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen. Das Theater Liberi inszeniert die jahrhundertealte Geschichte von Hans Christian Andersen als modernes Musical für die ganze Familie. Eigens komponierte Musicalsongs, jede Menge Humor und ganz viel Herz sorgen für ein unterhaltsames Live-Erlebnis für die ganze Familie! Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren.

Between the 80´s

2. Februar, 20 Uhr • KulturForum, Kiel

„Between the 80’s“ ist eine Sammlung aus durchweg höchst erfolgreichen Songs - komplett neu und in ihrer ganz eigenen Weise interpretiert. Von „Smalltown Boy“ bis „Billy Jean“, von „Wild Boys“ bis „The Power of Love“, von „Hello“ bis „Material Girl“, von „Africa“ bis „Ain’t Nobody“. Doch man hört diese neuen Versionen - und entdeckt regelrecht einen neuen Song darin, dazwischen und dahinter. Viel gelacht wird garantiert bei den Live-Abenden, schon weil sie hier so manche Geschichte aus ihrer eigenen Jugend auspacken, die herrliche Bilder zu der Musik bieten.

Ehrlich Brothers

2. Februar • Wunderino Arena, Kiel

Jetzt gibt es die letzte Gelegenheit, die EHRLICH BROTHERS mit ihrer Ausnahmeshow live zu erleben. Bis zum 12. Mai stehen noch einmal 60 Zusatzshows auf dem Tourplan. Es sind längst nicht nur Fans aus dem deutschsprachigen Raum, die sich von den EHRLICH BROTHERS begeistern lassen. Mexiko, Brasilien, Italien, Spanien, England, Kanada, USA - von überall her reisen Menschen an, um die spektakulären Illusionen der beiden Star-Magier zu erleben. Immer wieder wird den EHRLICH BROTHERS bestätigt, dass es weltweit keine vergleichbare Magie-Show gibt. Weitere Infos gibt es unter www.ehrlich-brothers.com.

Coeurballa

4. Februar, 18 Uhr • Alte Meierei am See, Postfeld

Voller Leidenschaft und Spielfreude präsentieren die 3 Damen und ihr QuotenMann einen Weltmusik-Mix aus temperamentvollen Balkantänzen, mitreißender Gypsy-Musik, stimmungsvollen skandinavischen Melodien und eigenen Stücken mit gefühlvollen nachdenklichen Texten. Dabei erklingt schonmal nach einem albanischen Liebeslied ein feuriger Hochzeitstanz der Roma, bevor es zur Abkühlung in finnische Wälder geht und weiter an den Hof des Sultans im osmanischen Reich. Kurz – eine Reise kreuz und quer durch die Welt der Musik. Mit Geige, Akkordeon, Kontrabass, Percussion und vor allem der ausdrucksstarken, facettenreichen Stimme ihrer Sängerin erreichen sie schnell die Herzen, lassen sie tanzen und vielleicht sogar fliegen.