Eylem nimmt euch ab sofort mit ihren Alltag während der Coronakrise

0

Hier bei "Eylem schreibt" erzählt die 16-Jährige Eylem von ihrem Alltag zwischen Schule in Coronazeiten und dem ganz normalen Wahnsinn.

Samstag, 2. Mai

Hallöchen!

Ich habe mich diese Woche gar nicht gemeldet. Das lag daran, dass ich so gut wie die ganze Zeit mit

der Schule beschäftigt war. Ach ja, schön war´s als man Ferien hatte oder als man einfach ganz normal zur Schule

gehen, den Kram dort erledigen konnte und danach Freizeit hatte. Ich war gefühlt den ganzen Tag, okay, wollen wir es mal nicht übertreiben, den halben Tag mit den ganzen Aufgaben beschäftigt.

Meine Lehrer meinten es diese Woche ein bisschen zu gut mit uns, was die Menge angeht. Ich hoffe, das wird nächste

Woche wieder etwas weniger!

Ich persönlich stehe jetzt auch nicht unbedingt freiwillig morgens um 7 Uhr auf und setze mich dann daran. Nein, ganz im Gegenteil: bis ich mit meiner "Morgenroutine" fertig bin, also aufwachen, erstmal ein wenig lesen, ganz in Ruhe frühstücken, Bett machen, vom Nachthemd in die Jogginghose übergehen (das macht doch momentan jeder!) und zum Schluss noch das Zähneputzen, ist es meistens schon 11 Uhr. Und dann mache ich mich immer ganz gelassen an die Schulsachen ran. Nun ja, vielleicht bin ich auch einfach selbst Schuld daran, dass ich gefühlt zu nichts komme.

Ich lasse mir nämlich auch immer seeeeehr viel Zeit.

Übrigens hat mich die nun auch die super erfreuliche Nachricht erreicht, dass ich erstmal bis zum

22. Mai weiterhin zu Hause bin. Dieses Mal hat mich das aber auch ganz und gar nicht überrascht oder überwältigt.

Ich hatte schon damit gerechnet, dass es so sein wird. Falls es dann wirklich losgehen sollte, werden einfach 10 Wochen seit dem letzten Unterricht vergangen sein. Das sind fast 2 Sommerferien hintereinander.

Dann soll es angeblich unter anderem für meinen Jahrgang in kleineren Gruppen wiederlosgehen. Ich frage mich aber, wie das gehen soll? Ich meine, ich habe ja nicht jedes Fach mit meiner Klasse zusammen, sondern vieles in Kursen.

Und ich bin so gespannt, wie das mit den Zeugnissen sein wird...

Eine Freundin hatte mir übrigens erzählt, dass sie im Radio gehört hat, dass diese Art des eingeschränkten Unterrichts auch noch in das nächste Schuljahr übergehen soll. Halleluja, dachte ich mir. Aber egal, darüber will ich mir noch gar keine Gedanken machen müssen.

Was mich aber echt erstaunt, ist wie weit die tägliche Infektionszahl in Deutschland gesunken ist. In Österreich

hat die Anzahl der täglich neu Erkrankten ja auch noch viel mehr abgenommen.

Ich hoffe sehr, dass es in der nächsten Zeit nur noch so positive Dinge passieren, was das angeht!

Dass gestern schon der Mai begonnen hat, kann ich irgendwie nicht so recht fassen. War nicht gerade erst März?

Nun gut, die Zeit vergeht irgendwie doch echt schnell...

Der Mai ist bei mir immer voller "besonderer" Tage. Gefühlt jede zweite Person, die ich kenne, hat Geburtstag.

Ohne zu übertreiben: Tanten, Cousinen, Freunde, Bekannte und nicht zu vergessen, meine Mama.

Außerdem haben meine Eltern in der nächsten Woche ihren Hochzeitstag (dieses Jahr ihren zwanzigsten!) und es ist

Muttertag (das ist nächsten Sonntag, für alle, die es nicht auf dem Plan haben sollten :-) )

Heute habe ich beim Einkaufen Pfingstrosen entdeckt. Mit Abstand meine allerliebsten Blumen. Ich habe mich wie ein kleines Kind darüber gefreut! Das hat mir wirklich den Tag versüßt,

denn wir alle merken ja im Moment, dass es die kleinen Dinge im Leben sind, die man schätzen und über die man sich freuen sollte.



Hach ja, Pfingstrosen sind aber wirklich einfach nur unheimlich schön. Leider aber nur im Frühling/Sommer

erhältlich.

Ab nächstem Montag bin ich nach 7 Wochen auch endlich wieder mal allein zu Hause. Das ist eine Sache, die ich

ebenfalls liebe. Klar stören mich meine Eltern nicht, wenn sie hier sind. Aber es ist einfach einfach ein anderes

Feeling, allein zu Hause. Ich glaube ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls muss mein Papa wieder ins Büro, zwar erstmal nur jede zweite Woche, aber immerhin. Und meine Mama arbeitet nach wie vor normal.

Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und melde mich bald wieder.

Eure Eylem