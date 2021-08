Botschafter Michael Walther und Umweltdezernentin Doris Grondke freuen sich auf die 1. Kieler Klimawoche (Bild: Kerstin Graupner / Landeshauptstadt Kiel)

Umweltschutz, Ernährung, Konsum, Mobilität und vieles mehr – das Programm der 1. Kieler Klimawoche ist vielfältig. Vom 11. bis zum 17. September laden zahlreiche Akteur*innen dazu ein, gemeinsame Wege zu finden, um das Ziel der Klimaneutralität in Kiel noch vor 2050 zu erreichen.

Klimaschutz geht alle etwas an und die Kieler Klimawoche, die ab sofort jedes Jahr im September stattfinden soll, ist die Gelegenheit, sich zu informieren, welche Maßnahmen im privaten und öffentlichen Raum ergriffen werden können, um die Klimakrise einzudämmen.

Klimaschutz für Jung und Alt

Verschiedene Veranstaltungsformen sollen Besucher*innen jeder Zielgruppe ansprechen. Workshops, Exkursionen, Diskussionen und Vorträge zudem auch diejenigen erreichen, die sich noch nicht mit dem Klimawandel und entsprechenden Maßnahmen befasst haben. Mehr als 80 Veranstaltungen zum Mitmachen, Mitgestalten und Mitreden können durch eine Vielzahl von Mitwirkenden verwirklicht werden. Zu den Hauptprogrammpunkten gehören unter anderem das Forum für Baukultur, wo Besucher*innen sich jeden Tag von 12 bis 18 Uhr (am 14. nur bis 14:30 Uhr) über die Kieler Klimaschutzaktivitäten informieren können. Der Traditionssegler „Freedom“ setzt an der Hörnspitze seinen Anker. Dort findet auch die Eröffnung der Klimawoche am am 11. September um 17 Uhr statt. Durch die aktuelle Situation, aber auch, um noch mehr Menschen zu erreichen, gibt es zusätzlich ein breites digitales Angebot. Verschiedene Diskussionsrunden werden auf www.kiel.live gestreamt.