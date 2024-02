Hörakustikmeister Michael Eggers engagiert sich seit einem Jahrzehnt Kinder in Pakistan. (Bild: privat)

2013 wurde Hörakustikmeister Michael Eggers gefragt, ob er Hörgeräte für Pakistan spenden könnte. Aus dieser Frage und 12 gespendeten Hörgeräte entstanden über 10 Jahre zwei Projekte, welche in ganz Pakistan Beachtung fanden.

Für viele Menschen in Pakistan ist die Versorgung und Nachsorge nicht erschwinglich, so dass Kinder nicht rechtzeitig oder gar nicht versorgt werden und der mit dem Hören verbundene Spracherwerb häufig nicht stattfinden kann. Ein Umstand, der Hörakustikmeister Michael Eggers nicht kalt ließ.

„Die Hörgeräteversorgung in Pakistan ist anders als in Deutschland nicht staatlich geregelt und muss privat getragen werden“, so Michael Eggers.

Mit Hilfe von Hörakustikmeisterin Heinke Hedler aus Flensburg, sowie eines befreundeten HNO-Arztes und eines Schwerhörigen-Pädagogen wurden eine privat finanzierte Klinik im Punjab sowie aktuell ein Internat für schwerhörige Kinder im Karakorum dazu befähigt, selbständig und mit Unterstützung aus Deutschland, Kinder mit Hörgeräten zu versorgen.

Positive Entwicklung in Pakistan

Mittlerweile wurden an den zwei Standorten in Pakistan 178 Kinder mit in Deutschland gespendeten Hörgeräten versorgt und können dort auch die wichtige Nachbetreuung in Anspruch nehmen. So konnte das Team um Michael Eggers über die Jahre erfreulich oft feststellen, wie die viele der versorgten Kinder eine positive Entwicklung nahmen.

Erst letzten Monat kam Michael Eggers von seiner achten Reise mit neuen Eindrücken zurück, nachdem in 10 Tagen in der im Karakorum auf 2200m Höhe gelegenen Stadt Skardu ein privates Internat für schwerhörige Kinder zur Versorgung von Kindern mit Hörsystemen befähigt wurde.