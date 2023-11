Patissier Taro Bünemann bereitet am 24. März in der Orangerie im Maritim Seehotel Timmendorfer Strand ein Dessertmenü zu. (Bild: Sven Schomburg)

Während der Winter draußen an die Türen klopft, entfachen herausragende Gastköche in den renommierten Mitgliedshäusern kulinarische Leidenschaften. Hier sind 10 Restaurant-Tipps, die bis ins Frühjahr 2024 hinein, erstklassige Gerichte auf die Teller zaubern.

Die zweite Etappe des 37. Schleswig-Holstein Gourmet Festivals (SHGF) startet mit dem heimatverbundenen Sternekoch Maurizio Oster und endet mit der 16. Tour de Gourmet Jeunesse für Feinschmecker zwischen 18 und 40 Jahren. Es ist faszinierend zu erleben, wie Spitzenköche zusammen mit den Mitarbeitern der Gastgeber Top-Produkte überwiegend aus Schleswig-Holstein veredeln und bei den Feinschmeckern für Begeisterung sorgen. Ein 5-Gänge-Menü beim SHGF ist etwas Besonderes – und auch zu Weihnachten, Geburtstagen oder Jubiläen ein individuelles Geschenk, um kostbare Zeit bei anspruchsvoller Kulinarik zusammen zu verbringen.

Folgende Herdchampions bespielen in der zweiten Hälfte des 37. SHGF die Bühnen:

1. Sternekoch Maurizio Oster im Hotel Der Seehof am 26. und 27. Januar 2024

Das neue Jahr eröffnet der junge Patron des Hamburger Restaurants ZEIK mit seiner kreativen Regionalküche. Maurizio Oster wird am 26. und 27. Januar im Der Seehof am Herd stehen und ein 5-Gänge-Menü der Extraklasse kreieren. Die von Familie Schlichting geführte Hotelperle zwischen Küchensee und Ratzeburger See ist der ideale Ort zum Ausspannen, spazieren im Wald und an den Seen, radeln oder Wassersport betreiben. Oster, „Newcomer des Jahres 2019“, verzichtet bewusst auf Luxusprodukte und entwickelt stattdessen altbewährte Zutaten neu. Für sein nachhaltiges Handeln wurde der Familienvater vergangenes Jahr vom Guide Michelin belohnt, indem das ZEIK als eines von vier Sternerestaurants in Hamburg zusätzlich mit einem Grünen Himmelskörper ausgezeichnet wurde.

Preis: 179 € für 5-Gänge-Menü inkl. Getränke, Hotel Der Seehof, E-Mail info@der-seehof.de Internet: www.der-seehof.de

2. Smarter Herdchampion vom Bodensee kommt an die Kieler Förde am 27. und 28.1.2024

Die kulinarische Pole-Position in Konstanz hält Dirk Hoberg. In der wunderschönen Jugendstilvilla RIVA verwöhnt der gebürtige Osnabrücker seine Gäste mit feinster Haute-Cuisine. Am 27. und 28. Januar wird der 42-Jährige an der Seite von Küchenchef Lasse Knickrehm im Restaurant Ahlmanns vom Romantik Hotel Kieler Kaufmanns seine beeindruckende Küche präsentieren. Der sportliche Hoberg kochte schon in Spitzenhäusern wie dem balearischen Sternerestaurant Tristan oder bei Harald Wohlfahrt in der Schwarzwaldstube in Baiersbronn. In seinen Gerichten kommt das „Schwäbische Meer“ zum Ausdruck, klassische Techniken setzt Dirk Hoberg gekonnt und auf moderne Art um.

Preis: 210 € für 5-Gänge-Menü inkl. begleitender Getränke, Romantik Hotel Kieler Kaufmann, E-Mail: info@kieler-kaufmann.de, Internet: www.kieler-kaufmann.de

3. Premiere für Marcus Blonkowski beim SHGF im VITALIA am 9. und 10.2.24

Bodenständige Regionalküche mit europäischen Einflüssen präsentiert am 9. und 10. Februar der Dresdner Sternekoch Marcus Blonkowski im Segeberger VITALIA Seehotel. Der gebürtige Sachse sammelte wichtige Erfahrungen u.a. im Wiener Palais Coburg, bevor er 2014 zusammen mit seiner Schwester Nicole das Restaurant Genuss-Atelier in Dresden eröffnete. Fünf Jahre später leuchtete der begehrte Michelin-Stern über seiner ausdrucksstarken Küche. Das gemütliche Kellerrestaurant ist ein echtes Juwel in der sächsischen Hauptstadt und erfreut sich großer Beliebtheit bei den Feinschmeckern.

Preis: 175 € für 5-Gänge-Menü inkl. begleitender Getränke, VITALIA Seehotel, E-Mail: info@vitaliaseehotel.de, Internet: www.vitaliaseehotel.de

4. Die einzige Köchin der Saison beehrt Romantik Hotel Waldschlösschen am 9.+10.2.24

Ihr Debüt beim 37. SHGF gibt die Inhaberin des idyllischen Landhotels L’Etoile in der französischen Schweiz. Alexandra Müller legte eine traumhafte Karriere hin. Sie wurde nur ein halbes Jahr nach Übernahme der Küche in ihrem Restaurant Nova mit einem Michelin Stern belohnt. Ihre Ausbildung absolvierte die gebürtige Frankfurterin bei den LSG Sky Chefs von Lufthansa; Stationen in Großbritannien, Deutschland und der Schweiz folgten. Familie Behmer, Inhaber der 4-Sterne-Superior-Oase Romantik Hotel Waldschlösschen, freut sich auf den Besuch der alleinerziehenden Mutter am 9. und 10. Februar 2024 in Schleswig.

Preis: 210 € für 5-Gänge-Menü inkl. Getränke, Romantik Hotel Waldschlösschen, E-Mail: reception@hotel-waldschloesschen.de, Internet: www.hotel-waldschloesschen.de

5. Purist Valentin Rottner bringt Wild in die Holländische Stube am 23. und 24.2.24

Valentin Rottner ist leidenschaftlicher Jäger, Fußballspieler und Spitzenkoch. Am 23. und 24. Februar wird der Patron des Nürnberger Restaurants Waidwerk im elterlichen Romantik Hotel Rottner zum zweiten Mal beim SHGF seine puristische, nachhaltige Küche mit Überraschungseffekten auf die Teller bringen. Seine Kreationen werden inspiriert von der Jagd, sodass Wild im Fokus seiner Gerichte steht. Auch das Team rund um Inhaberin Michaele Friese in der Holländischen Stube in Friedrichstadt versteht es, die Gäste mit kreativer, klassisch-deutscher Küche in dem denkmalgeschützten Giebelhaus an der Hauptgracht zu verwöhnen.

Preis: 175 € für 5-Gänge-Menü inkl. korrespondierender Getränke, Holländische Stube, E-Mail: info@hollaendische-stube.de , Internet: www.hollaendischestube.com

6. Französisches Savoir-vivre in Pinneberger Cap Polonio am 23./24. und 25.2.24

Nomen est omen lautet das Motto bei David Görne in der Normandie: In seinem Restaurant G.a. – „Grand appétit“ verwöhnt der gebürtige Hamburger seine Gäste nach klassisch französischer Art. Der Spitzenkoch lernte einst von Kochlegende Alain Ducasse die High-End-Küche. Der Hanseat liebt es, seit 2009 seine Gäste oberhalb dem Fluss Seine im prächtigen Herrenhaus des Hotel Manoir de Rétival nach aller Kunst und mit Top-Produkten seiner Wahlheimat zu bekochen. Am 24., 25. und 26. Februar 2024 heißt es für den Norddeutschen back to the roots, dann kann er als gefeierter Gastkoch des SHGF im Pinneberger Hotel Cap Polonio seiner Passion des Savoir-vivre freien Lauf lassen.

Preis: 200 € für 5-Gänge-Menü inkl. begleitender Getränke, Hotel Cap Polonio, E-Mail: info@cap-polonio.de , Internet: www.cap-polonio.de

7. Dreamteam an der Ostsee: Christoph Rüffer im Boutique Hotel Wassersleben am 2.+3.3.24

TV-Koch Christoph Rüffer wird am 2. und 3. März anlässlich des 37. SHGF seine aromatische Produktküche erneut im Boutique Hotel Wassersleben präsentieren. Der Küchenchef aus dem 2-Sterne-Restaurant Haerlin steht für facettenreiche, akzentuierte und oft mit überraschenden Texturen daherkommende Gerichte, die die Geschmacksknospen der Genießer verzaubern. Im modernisierten Boutique Hotel an der Flensburger Förde zwischen Wald und Strand erwartet Patron Eicke Steinort seinen Kollegen voller Freude, denn 2023 stand der 48-Jährige schon einmal für das SHGF mit ihm am Herd. Die Zusammenarbeit beider Herd-Champions hat beiden so viel Freude bereitet – und den Gästen auch!

Preis: 205 € für 5-Gänge-Menü inkl. korrespondierender Getränke, Boutique Hotel Wassersleben, E-Mail: info@hotel-wassersleben.de, Internet: www.hotel-wassersleben.de

8. Daniel Raub bringt Genießer Stube ins Berger’s Hotel & Landgasthof am 8. und 9.3.24

„Klarer Geschmack mit großer Tiefe“, beschreibt Daniel Raub seinen kulinarischen Anspruch im familiengeführten Landhaus Biewald. Sein Mentor, die Kochlegende Dieter Müller, hat ihm viel beigebracht. Der Michelin Guide ist seit 2014 von der ausdrucksstarken Küche des Friedländers angetan und vergibt einen Stern an die Genießer Stube. Seine schnörkellose Genussküche beeindruckt auch die Tester vom Gusto Guide, die aktuelle 7 von 10 Pfannen vergeben. Daniel Raub wird anlässlich des ältesten Gourmetfestivals Deutschlands am 8. + 9. März ein Gastspiel im Berger‘ Hotel & Landgasthof geben, das nur 25 km vor der dänischen Grenze in Enge-Sande liegt.

Preis: 165 € für 5-Gänge-Menü inkl. begleitender Getränke, Berger’s Hotel & Landgasthof, E-Mail: info@bergers-landgasthof.de , Internet: www.bergers-landgasthof.de

9. Pure Nature Stil á la Nils Henkel im Waldhaus Reinbek am 16. und 17. März 2024

Einer der besten und feinsinnigsten Köche Deutschlands präsentiert seinen raffinierten Küchenstil am 16. und 17. März im Waldhaus Reinbek. Die Kulisse des Sachsenwaldes kombiniert perfekt mit der kulinarischen Form des ehemaligen 3-Sterne-Champions, dessen Produktfokus auf alten Gemüsesorten und wilden Kräutern liegt, die mit Fleisch und Fisch ergänzt werden. Elegant und kunstvoll verbindet der Küchendirektor im hippen Hotelkonzept Papa Rhein Hotel in Bingen verschiedene Aromen und Texturen in seinen Gerichten. Seine Speisen sind immer treffsicher kombiniert und sinnliche Erlebnisse, die kein Gast vergisst!

Preis: 209 € für 5-Gänge-Menü inkl. begleitender Getränke, Waldhaus Reinbek, E-Mail: waldhaus@waldhaus.de, Internet: www.waldhaus.de

10. Dessertmenü von Patissier Taro Bünemann in der Orangerie am 24. März 2024

Neues wagen, um Gäste glücklich zu machen! Dass ein Dessert nicht zwangsläufig süß sein muss, sondern auch mit herzhaften Komponenten besticht, bewies Taro Bünemann, Chef Pâtissier der ‚Orangerie‘ im ‚Maritim Seehotel‘, in der vergangenen SHGF-Saison. Ob mit Hanse Garnelen oder J.J Darboven Kaffee, der Halb-Japaner traut sich auch an ungewöhnliche Kombinationen. „Die Gäste waren so begeistert, dass wir auch zum 37. Schleswig-Holstein Gourmet Festival wieder ein Dessertmenü an einem Sonntag-Mittag anbieten“, sagt sein Chef Lutz Niemann, Küchendirektor vom Fine Dine Restaurant Orangerie. Wer sich von einem inspirierenden 5-Gänge-Dessertmenü überraschen lassen möchte, der sollte sich bald anmelden, denn die Plätze sind limitiert.

Preis 160 Euro inkl. 5-Gänge-Menü und begleitender Getränke. Buchung: Orangerie im Maritim Seehotel, Strandallee 73, E-Mail: info.tim@maritim.de, www.orangerie-timmendorfer-strand.de/

11. Tour de Gourmet Jeunesse für junge Feinschmecker am 6. April 2024

Das Restaurant-Hopping für Gäste zwischen 18 und 40 Jahren ist überaus beliebt. Zum 16. Mal findet das Zielgruppen-Event statt, das gute Laune, spannende Küchen und Speisen sowie neue Bekanntschaften und Netzwerke verspricht. In diesem Jahr steht die neue HanseGarnelen Kreislaufanlage in Glückstadt, der Bioland Gold Betrieb Zur Erholung in Uetersen und das Hotel Cap Polonio in Pinneberg auf der Route. Los geht es am Samstag, 06. April 2024, um 12 Uhr in Glückstadt mit Einblick in Europas größte, nachhaltige Garnelenfarm – natürlich mit einem Snack garniert. Danach begrüßen die Geschwistern Bernd und Anne Ratjen in ihrem Betrieb Zur Erholung die Feinschmecker mit einer feinen Bioküche. Den Hauptgang und das Dessert kreiert Marc Ostermann, Küchenchef im Hotel Cap Polonio, nach seiner französischen Art.

Die 16. ‚TdGJ’ kostet 130 € p. P inkl. 4-Gänge-Menü, begleitender Getränke und Shuttleservice von Glückstadt bis Pinneberg, Buchung über shgf@plass-relations.de

Weitere Infos gibt es unter www.gourmetfestival.de