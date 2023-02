(Bild: Olaf Struck)

Den ganzen März lang bietet Kiel eine Menge an Konzerten, Theater- und Opernvorführungen sowie Lesungen und weitere Veranstaltungen, bei denen es garantiert nicht langweilig wird. Wir haben eine Auswahl für euch zusammengefasst.

Neues am Theater Kiel

Am 3. März kommt im Schauspielhaus das bedeutendste Werk Gerhart Hauptmanns zur Premiere: „Die Weber“. Das sozialkritische Stück erzählt vom Aufstand der Weber*innen in Schlesien 1844. Der Stoff wirkt heute so aktuell wie damals: Im unbedarften Konsum werden Produktionsbedingungen oft ignoriert, gleichzeitig öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter. Am 25. März feiert im Opernhaus der Doppel-Tanzabend „Flight of Fancy“ Premiere. Den ersten Teil bestreitet die Niederländerin Wubkje Kuindersma mit ihrer Choreografie „Resonance of Dreams“. Sie handelt von Träumen in all ihren Facetten. Im zweiten Teil wird „Walking Mad“, ein heiteres Beziehungsdrama dreier Frauen, von Johan Inger gezeigt.

Lesung in der Hansa48

2. März, 20 Uhr • Hansa48

Mit dem von Baustellenstaub getrübten Blick auf leere Berliner Straßen während des ersten Lockdowns beginnt Manja Präkels’ poetisch-essayistische Reise durch die jüngere deutsche Geschichte und Lebenswelten in Stadt und Land. Erinnerungen an die letzten Jahre der DDR, Begegnungen mit Rotarmisten und das Aufwachsen zwischen Neonazis nach 1990 mischen sich mit Besuchen brandenburgischer Flüchtlingsprojekte der Gegenwart und Reisebildern aus ehemaligen Sowjetrepubliken. Manja Präkels liest aus ihrem neuen Essay Band „Welt im Widerhall oder war das eine Plastiktüte?“.

33, Single & Broke on Tour

3. März, 20 Uhr • KulturForum Kiel

Teresa Bergman, Ausnahmestimme, Gitarristin und Genrewandlerin, meldet sich mit ihrem dritten Studioalbum zurück: „33, Single & Broke“. Herausgekommen ist ein spannungsreiches Album, das man als jazziges Folkpop-Inferno feiern kann, das einem als poetischer Diskurs-Pop etwas abverlangt und das Bergman-typisch mit gegenwärtigem Chanson glänzt. Freut euch auf Lieder, die mal zum Tanzen animieren und mal schwelgen lassen, und auf eine Sängerin, die ihre Stimme für ihr Publikum vollkommen herausfordert – in der Presse wurden Live-Auftritte von Bergman stets als wahrhaftige Erlebnisse beschrieben. Eines ist sicher: Wer sich Teresa Bergman live anschaut, wird danach überrascht, bezaubert, nachdenklich und begeistert den Konzertsaal verlassen. Tickets kosten im Vorverkauf 20 Euro.

Quartett Querbeet

4. März • Lutterbeker, Lutterbek

Bekannte Hits und neue Lieblingssongs. Charmant und abwechslungsreich, witzig und ein bisschen frech. Nomen est Omen: „Quartett Querbeet“ bietet ein musikalisches Repertoire aus den unterschiedlichsten Musikgenres. Ob Soul, Pop, Jazz, Musik-Kabarett, Chansons, Liedermacher-Lieder auf Deutsch, Englisch oder Dänisch. Die beiden Sängerinnen Lene Krämer und Kathleen Riemann ergänzen sich mit ihren Stimmen, sowohl in ihren Solodarbietungen als auch im Duett perfekt. Sie werden dabei vom Pianisten Axel Riemann und Bassisten Joachim Roth kongenial begleitet. Mit Ihrem außergewöhnlichen und abwechslungsreichen Repertoire und überspringenden Charme unterhalten sie ungezwungen, aber professionell das Publikum. Tickets ab 18 Euro.

Die Verwandelten

6. März, 19 Uhr • Literaturhaus SH

Eine nationalsozialistische Vorzeigemutter, die anderen beibringt, wie Kinder zu erziehen sind, doch über das Wichtigste, was sie verloren hat, niemals spricht. Eine Köchin, die lieber Frauen geliebt hätte als den Dienstherrn, unterwegs durch das zerstörte Deutschland im Sommer 1945. Ein Mädchen in München Solln, geboren in einem Lebensbornheim der SS. Eine alleinerziehende Anwältin von heute, die nach dem Tod ihrer Mutter unverhofft eine Wohnung in Wrocław erbt – und einen polnischen Zweig der Familie entdeckt. Alle Figuren verbindet ein Jahrhundert von Krieg und Nachkrieg, Flucht, Vertreibung und Gewalt. In ihrem neuen Roman „Die Verwandelten“ erzählt sie von Frauen, die geprägt sind von Krieg und Nachkriegszeit, schreibt von dem, was den Frauen widerfährt – und was sie für immer verwandelt.

Salzhallenkonzert mit Gästen

8. März, 19.30 Uhr • Neue Salzhalle Kiel

Die Gesellschaft der Freunde des Theaters in Kiel e. V. lädt zu ihrem traditionellen Konzert in die neue Salzhalle am Seefischmarkt ein. Lasst euch von der Brassband Baltic Bones überraschen und erlebt einen besonderen Sound.

Wundern soll geübt sein

im März • Niederdeutsche Bühne Kiel

Noch bis zum 19. März sucht Chaim einen adäquaten Schachpartner und findet ihn in Adolf. Mit dem gemeinsamen Spiel, welches von Gastwirt Martin aufmerksam verfolgt wird, beginnt gleichzeitig eine Spurensuche in die Vergangenheit. Verbindet „Chaim un Adolf“ etwa mehr als die Liebe für Springer, Bauer und König?

Ab dem 24. März ist dann ein anderes Paar in „Öven bit dat Wunner kümmt“ zu sehen. Joana und Valentin haben sich entschieden: Sie gehen zur Paartherapie. Zwischen ihnen funktioniert gar nichts mehr. Außer dass sie sich einig sind, getrennte Wege zu gehen.

Damals in Ägypten, als sie sich beim Tauchen kennengelernt haben, hat alles so schön angefangen. Nach vierzehn Ehejahren hat man sich auseinandergelebt. Wo sind die großen Gefühle geblieben? Die Therapeutin diagnostiziert eine derart akute Spannung zwischen ihren Klient*innen, dass sie sofort zu einer ganz speziellen Maßnahme greift: die Wunderübung. Tickets und Spielplan unter www.nbkiel.de. Tickets sind außerdem an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich oder unter Tel.: 0431 / 90 19 01.

SCHERBEkontraBASS reloaded

12. März, 18 Uhr • Kulturzentrum Alte Meierei

Die Legende lebt! Aus der alten Ton-Steine-Scherben-Family hat sich ein sensationelles Duo gegründet: Seit Mai 2009 haben sie in der alten Besetzung in über 300 Konzerten vielen Freude gemacht sowie 2 CDs produziert und im Eigenverlag herausgebracht.

Niemand singt im Moment so intensiv und so authentisch die Lieder des größten deutschen Songpoeten Rio Reiser wie der ehemalige Rhythmusgitarrist und derzeitige Sänger der Scherbenfamily: Marius del Mestre – begleitet von Florian Galow, einem virtuosen Kontrabassisten. Da sie ganz frisch zusammen spielen, gibt ihnen das die Gelegenheit, das Programm umzukrempeln, aufzufrischen und neue Blickwinkel zu entdecken: Auch „SCHERBEkontraBASS reloaded“ überzeugt durch die Intensität der Performance bei minimalem Mitteleinsatz. Zudem kommen in den Conferencen gelebte Erinnerungen ins Spiel, die den Mythos des größten deutschen Songpoeten wiederaufleben lassen. Die Beschränkung auf akustische Instrumente sowie der Verzicht aufs Schlagzeug lassen den Witz, die Leidenschaft der Texte und die Qualität der Lieder noch mehr zur Geltung kommen. Stücke aus der ganzen Bandgeschichte werden stolz dem Publikum präsentiert. Kartenvorbestellung dringend empfohlen: 04342 / 84477 oder info@alte-meierei-am-see.de.

HEAVYSAURUS - Kaugummi ist mega!

12. März, 13.30 Uhr • Die Pumpe, Kiel

Vier Dinosaurier und ein Drache, die Rockmusik spielen für die ganze Familie, mit kindgerechten Texten und einer tollen Show für die kleinen größten Fans. Das sind HEAVYSAURUS! 2023 geht die heißeste Band für Kinder auf große „Kaugummi ist mega!“ Tour. „Mega“ wird auch das Programm, das die Drei- bis Elfjährigen und ihre Begleitung erwartet. HEAVYSAURUS machen sich so um die musikalische Früherziehung der Kinder verdient und gelten längst als eines der wichtigsten Projekte für den Rock- & Metal-Nachwuchs und darüber hinaus.

Faarjam Saidi

18. März, 20 Uhr • Hansa48

Faarjam Saidi ist Musiker und Soundproduzent. Er wurde in Teheran im Iran geboren und wuchs in den Niederlanden auf. Schon als Jugendlicher startete er seine Musikkarriere und arbeite an verschiedenen Musikprojekten unterschiedlicher Genres. Momentan arbeitet er mit dem Londoner Gitarristen Kaveh Bahrami zusammen. Außerdem findet er in zeitgenössischer iranischer Dichtung Inspiration für neue Kompositionen. Seine Musik setzt sich aus Einflüssen traditioneller iranischer Musik und zeitgenössischen Klängen zusammen. Eine Veranstaltung in Kooperation mit der ZBBS (Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrant*innen). Es wird Folk, Funky-Breakbeats und Verschiedenes gespielt, mit orientalischen Einflüssen und auf Handpan und Percussion.

KUNST von Yasmina Reza

23. und 30. März, 20 Uhr • Theater Kiel

Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Diese allgemein anerkannte Redensart wird in Yasmina Rezas bitterböser Komödie „Kunst“ ad absurdum geführt. Marc, Serge und Yvan sind Freunde. Serges Kauf eines monochromen Bildes für eine Riesensumme tritt eine Lawine an Beleidigungen, Boshaftigkeiten und Bemerkungen unter der Gürtellinie los und führt unaufhaltsam zum Ende ihrer langjährigen Freundschaft. Eintritt: 20 Euro, ermäßigt 17 Euro. Karten gibt es nur über Theater Kiel.