Mit diesen 20 Tipps zum Valentinstag in Kiel wird euer Valentinstag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Egal, ob ihr Einheimische seid oder Kiel zum ersten Mal besucht – diese Tipps helfen euch dabei, den Charme und die Romantik unserer Stadt zu entdecken.

Essen gehen am Valentinstag in Kiel

Es gibt kaum etwas Romantischeres als ein gemeinsames Essen bei Kerzenschein. Hier stellen wir Ihnen die besten Restaurants vor, um Ihren Valentinstag in Kiel kulinarisch zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

1. A taste of wine @ valentine

Weinverkostung mit ausgesuchten Weinen vom Weingut Manz mit einem Flying Buffet in dem Showroom von Süverkrüp Mercedes.

Buche hier deinen Platz für die Weinverkostung & Flying Buffet im Süverkrüp Mercedes.

WO? Daimlerstraße 1, 24109 Kiel

2. LOVE IS IN THE AIR im Atlantik Hotel

Ganz nach dem Motto „LOVE IS IN THE AIR“ erleben Sie den Tag der Verliebten gemeinsam mit Ihrem Herzblatt bei einem romantischen Drei-Gang-Menü mit Kerzenschein im Restaurant PIER 16.

Preis p.P. 52 Euro.

Infos zum Dinner findest du auf der Website des Atlantik Hotels.

WO? Raiffeisenstraße 2, 24103 Kiel

3. Valentinstags-Menü im Fischers Fritz Restaurant

Überrasche deinen Lieblingsmenschen mit einem romantischen und genussvollen Abend und genießen ein exklusives 5-Gänge Menü am Valentinstag.

Menüpreis: 86 Euro pro Person / Menüpreis inkl. Getränkeauswahl: 130 Euro pro Person.

Tischreservierung unter Tel. 0431/53 31 435.

WO? Martenshofweg 2-8, 24109 Kiel

Wellness am Tag der Verliebten

Lasst euren Alltag hinter euch und taucht ein in eine Oase der Entspannung. Entdeckt hier die besten Wellness-Erlebnisse in Kiel, die dir und deinem Partner am Valentinstag pure Entspannung und Erholung bieten.

4. „Bettenwechsel“: Übernachten in Kieler Hotels

Es darf fremd gekuschelt werden – zumindest was die Location angeht: Bis zum 1. Mai könnt ihr wieder zu vergünstigten Preisen in ausgewählten Hotels an der Kieler Förde übernachten.

Die Häuser, die an der Aktion „Bettenwechsel – Kieler genießen Kieler Hotels“ teilnehmen, liegen im Kieler Umland, manche von ihnen mitten in der Innenstadt, andere wiederum haben erstklassige Wellnessbereiche oder sind noch ganz neu.

Weitere Infos der Aktion und zur Buchung des Bettenwechsels kommst du hier.

5. Auszeit im Birke Spa

Buche gleich deinen Wunschtermin unter Tel. 0431/53 31 470 oder verschenke einen Gutschein für ein Birke-Erlebnis.

Hier kannst du deinen Gutschein für Birke Spa online kaufen und gleich ausdrucken.

WO? Martenshofweg 2-8, 24109 Kiel

6. Beauty-Gutschein von Cosmetic Art

Überrasche deinen Partner oder deine Partnerin mit einem Gutschein für eine entspannende Behandlung im Studio Cosmetic Art in Kiel. Mit dem Gutschein kann der Beschenkte sich selbst eine Behandlung nach Wahl aussuchen. Nutze diese Gelegenheit, um deinem Liebsten oder deiner Liebsten eine Freude zu machen. Gutscheine können telefonisch unter der Nummer 0431/534 10 43 bestellt werden.

SPECIAL DEAL: Exklusiv bis zum 29. Februar gibt es auf alle Gutscheine 14% Rabatt!

WO? Düppelstraße 40, 24105 Kiel

7. Kuschlige Wärme verschenken

Das Saunabad in Molfsee ist ein besonders gemütlicher Ort – vor allem in der kalten Jahreszeit und eignet sich gerade für Paare, die gemeinsame Zeit in wohlig warmem Ambiente verbringen wollen. Sechs verschiedene Saunen inklusive Dampfbad, ein Caldarium, Ruheraum, Solarium und Schwimmbad lassen an einem Wellnesstag keine Wünsche offen. Schaut rein auf der Website des Saunabads und verschenkt einen Gutschein am Valentinstag! Tel.: (04347) 47 57

WO? Stuthagen 21, 24113 Molfsee

8. Neues Make-Over für Sie und Ihn

Seit über 20 Jahren gehört OUTFIT zu den angesagten Trendsettern in Kiel. Einfach nur Haare schneiden ist nicht! Hier erhaltet ihr neben einem neuen Look auch ein neues Lebensgefühl. Lasst euch zu zweit verwöhnen, Haare verlängern oder den Bart professionell trimme! Hier findet ih das ganze Angebot von Outfit!

WO? Jungfernstieg 2, 24103 Kiel

Geschenkideen zum Valentinstag

Noch auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für deinen Schatz am Valentinstag? Lass dich von unseren einzigartigen Geschenkideen inspirieren, die in Kiel zu finden sind und die Herzen höher schlagen lassen.

9. Funkelnde Aufmerksamkeit

Vom Hochzeitstag bis zum Valentinstagsgeschenk für Sie und Ihn bietet Juwelier Happe in der Dänischen Straße ein reiches Angebot an Schmuck, Uhren und Accessoires für alle Anlässe. Bei allen Kreationen steht anspruchsvolles Design und handwerkliche Perfektion im Vordergrund. Funkelnde Edelsteine präsentieren sich in hochwertigem Gold oder Silber, sowie in edlem Platin. Mehr unter www.juwelier-happe.de.

WO? Dänische Str. 10, 24103 Kiel

10. Sag’s durch die Blume

Ganz ehrlich: Blumen gehen doch immer und kommen nie aus der Mode. Sie sind alles andere als einfallslos und bescheren den allermeisten doch ein Lächeln auf die Lippen. Eine wahre Könnerin auf ihrem Gebiet ist Aleksandra Stopka, die mit ihrem Geschäft „Blütenwerke“ bunte Kreationen erschafft. Vor allem Trockenblumen sind aktuell angesagt und machen sich stehend oder hängend wunderbar als Deko in euren vier Wänden.

WO? Jungfernstieg 27, 24103 Kiel

Typische Kiel-Aktivitäten am Valentinstag

Mache diesen Valentinstag zu etwas ganz Besonderem und entdecke zusammen mit deinem Partner die vielfältigen Aktivitäten, die Kiel am Valentinstag zu bieten hat. Hier finden Sie eine Auswahl der besten Unternehmungen für einen unvergesslichen Tag.

11. Besuch des Botanischen Gartens der Universität Kiel

Ein Besuch des Botanischen Gartens der Universität Kiel bietet eine erstaunliche Vielfalt an Pflanzen aus aller Welt und eine atemberaubende natürliche Kulisse für romantische Spaziergänge. Darüber hinaus könnt ihr in den verschiedenen Themenbereichen, wie tropischen Gewächshäusern und Alpengärten, einzigartige botanische Entdeckungen machen und die Schönheit der Natur in Kiel genießen.

WO? Am Botanischen Garten 1-9, 24118 Kiel

12. Bio-Konditorei Schokodeern

Die Bio-Konditorei Schokodeern in Kiel ist ein wahres Paradies für alle Naschkatzen und Schokoladenliebhaber. Mit ihrem reichhaltigen Angebot an bio-zertifizierten, handgefertigten Schokoladen und süßen Leckereien bietet sie eine köstliche Möglichkeit, den Valentinstag auf sinnliche Art und Weise zu versüßen.

WO? Holtenauer Str. 106, 24105 Kiel

13. Ralf Schmitz in der Wunderino Arena

Ein Abend mit Ralf ist viel preisgünstiger als die noch so pauschaligste Malle-Tour, und besonders Ralfs gnadenloses Improvisationstalent wird wieder herrlichen Prüfungen unterzogen werden, wenn einzelne Individuen im Publikum lauthals die Flagge für Camping-Tripps mit kleinen Kindern hochhalten wollen. Jedenfalls werden wir alle aus dem befreienden Lachen nicht mehr herauskommen, wenn Herr Schmitz uns mit seiner Schlagfertigkeit urlaubsreif prügelt. Verbal und im übertragenen Sinne natürlich, eben „Schmitzefrei“. Hier gehts zu den Tickets für Ralf Schmitz in der Wunderino Arena Kiel am 17. Februar!

WO? Europapl. 1, 24103 Kiel

14. Besuch des Aquariums GEOMAR

Das Aquarium GEOMAR in Kiel bietet einen faszinierenden Einblick in die Unterwasserwelt der Ost- und Nordsee sowie tropischer Ozeane. Mit über 140 Tierarten verteilt auf 50 Aquarien, können Besucher die beeindruckende Biodiversität der Meere hautnah entdecken und sich von der Schönheit und Vielfalt der marinen Lebewesen verzaubern lassen.

WO? Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel

15. Romantischer Spaziergang am Kieler Förde

Ein romantischer Spaziergang am Kieler Förde bietet die Möglichkeit, die spektakuläre Kulisse des Meeres, das rhythmische Spiel der Wellen und das majestätische Ballett der Segelboote zu genießen. Mit seinem malerischen Panorama und der frischen Meeresbrise ist der Kieler Förde der perfekte Ort, um Hand in Hand mit deinen Liebsten unvergessliche Momente zu teilen.

16. Einkaufsbummel in der Holstenstraße

Die Holstenstraße in Kiel bietet eine faszinierende Mischung aus großen Kaufhäusern, exklusiven Boutiquen und charmanten Einzelhandelsgeschäften, die eine unendliche Auswahl an Mode, Schmuck, Büchern und vielem mehr bieten. Mit seinen gemütlichen Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen, garantiert ein Einkaufsbummel hier ein einzigartiges Shopping-Erlebnis, das alle Sinne erfreut.

WO? Holtenstraße, Kiel-Zentrum

17. Kinoabend im Studio-Kino

Als Valentinstag-Preview von Bob Marley - One Love! Danach zum Bundesstart am 15. Februar - natürlich auch in der englischen Originalversion mit deutschen Untertiteln! Sichere dir Tickets vorab auf der Website des Studio-Kinos.

18. Romantischer Kurztrip mit der ColorLine

Gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin am Bug eines Schiffes zu stehen und den Blick über das weite Meer schweifen zu lassen, gehört wohl zu den romantischsten Erlebnissen überhaupt. Wenn du dieses einzigartige Gefühl selbst erleben möchtest, kannst du mit Color Line einen gemütlichen Kurzurlaub von Kiel nach Oslo und zurück unternehmen. Genieße dabei einen stimmungsvollen Sonnenuntergang an Deck und verbringe wertvolle gemeinsame Zeit. Hier kannst du einen Kurztrip mit der ColorLine buchen!

19. Cocktails in der Chaplins Bar

Die Chaplins Bar in Kiel lädt zu einem unvergesslichen Cocktailabend in einer charmanten Atmosphäre ein. Mit ihrer umfangreichen Cocktailkarte, den hochqualitativen Spirituosen und dem kreativen Bar-Team verspricht ein Abend hier ein wahres Geschmackserlebnis, gepaart mit aufregender Unterhaltung.

WO? Waisenhofstraße 5A, 24103 Kiel

20. Theater in Kiel besuchen

Prof. Dr. Dr. Axioma Thermodynamica lädt ein zu einer Expedition der besonderer Art. Sie ist auf der Suche nach einem geheimnisvollen Teilchen.

Gemeinsam wird erforscht, wie die Elemente unser Leben beeinflussen. Wie feurige Rhythmen, temperamentvoll und wild, den ruhigeren geerdeten und friedlichen Tönen gegenüberstehen. Wie leichte Melodien in der Luft schweben und prasselnde, mitreißende Klänge uns bewegen. Buche hier deine Tickets für ELEMENTS – DER RHYTHMUS KLOPFT AN im Theater Kiel.

