0

Einmal zahlen, immer fahren – das Deutschlandticket ist deine persönliche monatliche Flatrate für Bahn und Bus und kann jetzt direkt über die NAH.SH-App als Handy-Ticket bestellt werden. Hier sind drei Gründe, warum du das Deutschlandticket brauchst.

1. Beliebig viele Fahrten mit dem Deutschlandticket

Das Deutschlandticket ermöglicht rund um die Uhr beliebig viele Fahrten in den Verkehrsmitteln des Nahverkehrs in der 2. Klasse – deutschlandweit bei allen teilnehmenden Verkehrsunternehmen. Was total praktisch klingt, ist auch super beliebt geworden. Jeden Monat nutzen mehr Menschen das Angebot, um günstig mobil zu sein. Über 150.000 Abos wurden allein im Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein bisher verkauft. Nutzer*innen des Tickets können einfach einsteigen und losfahren – die Suche nach der passenden Fahrkarte entfällt.

2. Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos

Das Deutschlandticket wird als persönliches, nicht übertragbares Abonnement angeboten. Es ist als Handy-Ticket in der

NAH.SH-App verfügbar. Noch ein Pluspunkt: Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos mit.

3. Das Abo rechnet sich schnell

Fahren Sie mit einem Pkw der Kompaktklasse 15.000 Kilometer jährlich, zahlen Sie allein für Benzin durchschnittlich 143 Euro pro Monat. Steigen Sie mit dem Deutschlandticket von NAH.SH regelmäßig vom Auto auf Bahn und Bus um, bleibt am Ende des Monats also ordentlich was übrig.

Schleswig-Holstein bietet außerdem allen Beschäftigten, die über ihre Arbeitgeber die Möglichkeit haben, mit dem Jobticket von NAH.SH zur Arbeit zu fahren, das Deutschland-Jobticket an. Pendler*innen erhalten das Deutschlandticket dank Arbeitgeber-Zuschuss bereits ab 16,55 Euro monatlich.

Das Deutschlandticket kann unkompliziert und bequem über die NAH.SH-App oder online auf www.nah.sh/deutschlandticket bestellt werden. Es ist jederzeit kündbar.