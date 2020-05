Das Ronald McDonald Haus Kiel bietet seit 30 Jahren Eltern von kranken Kindern ein „Zuhause auf Zeit“.

Vor 30 Jahren wurde mit vereinten Kräften von Vertretern des UKSH Kiel, Elterninitiativen, Privatleuten, Unternehmern und der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung in Kiel das erste Ronald McDonald Haus Deutschlands eröffnet. Seither können Eltern von schwer kranken Kindern in diesem „Zuhause auf Zeit“ in der Lornsenstraße ihren Kindern während der stationären Behandlung beiseite stehen. Das Ronald McDonald Haus bietet den Eltern aber nicht nur die Nähe zum Kind, sondern auch Austausch mit anderen Betroffenen und viel Herzlichkeit. „Die Gemeinschaft stärkt uns den Rücken, sie erlaubt uns, in bangen Situationen zu weinen und bringt uns wieder zum Lachen. Durch die anderen Eltern und das Team fassen wir jeden Tag neuen Mut und Kraft, um gemeinsam mit unserem Sohn weiter zu kämpfen“, berichtet der Vater eines herzkranken Sohnes aus Oldenburg, dessen Familie vier Wochen im Elternhaus verbrachte und kürzlich nach Hause durfte.

Ein buntes Netzwerk aus Unterstützern ermöglicht überhaupt erst diese Nähe zu den kleinen Patienten. Privatpersonen, lokale Unternehmen, ehemalige Familien und Freunde sowie der Stifter McDonald’s Deutschland finanzieren durch Spenden seit 30 Jahren den Großteil der Betriebskosten des Hauses. Viele von ihnen stehen schon seit langem treu an der Seite des Hauses. Das dreiköpfige hauptamtliche Team wird von derzeit 41 ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt, denn in dem großen Haushalt gibt es immer viel zu tun. „Die Vorstellung, wie viele verschiedene Menschen im Laufe der Jahre dazu beigetragen haben, dass Eltern in der Nähe ihres kranken Kindes sein konnten, ist zutiefst berührend“, sagt Leitung Tanja Schürmann. „Jeder Einzelne von ihnen hat gemeinsame Familienzeit geschenkt, kleine und große Glücksmomente ermöglicht und Familien in einer schweren Zeit den Rücken gestärkt.“ Auch Angelika Vollquartz weiß aus persönlicher Erfahrung, wie wichtig der Kontakt für die Kindern, aber auch für die Eltern ist und setzt sich mit viel Herzblut für das Haus ein. „2004 wurde unserem jüngsten Enkel und unserer Familie im Ronald McDonald Haus in München diese Geborgenheit gegeben. Mein Wunsch ist es zu helfen und Familien kranker Kinder in Kiel Geborgenheit zu geben.“

Seit 11 Jahren erhält das Ronald McDonald Haus prominente Unterstützung. Bettina Tietjen, Schirmherrin vom Ronald McDonald Haus Kiel, hat im Alter von sieben Jahren selbst erfahren, was es für eine Familie heißt, ein schwer krankes Kind zu haben – ihre zweijährige Schwester starb damals in Wuppertal an einem Krebsleiden. „Stellen Sie sich vor: Ein junges Paar, voller Vorfreude auf die Geburt des ersten Kindes, bekommt plötzlich die niederschmetternde Diagnose, dass das Baby schwer herzkrank ist und dem Neugeborenen mehrere lebensgefährliche Operationen bevorstehen. Eine junge Familie wird erschüttert durch die Nachricht, dass eines der drei Kinder an Krebs erkrankt ist. Eine alleinerziehende Mutter muss ihren Job aufgeben, weil sie über Monate täglich ihrem schwerstkranken Kind in der Klinik zur Seite stehen will. Nur drei von vielen Schicksalen, für die das Ronald McDonald Elternhaus Erleichterung, Hilfe und Zuversicht bedeutet. Bei all meinen Besuchen und Gesprächen in ‚meinem‘ Kieler Haus habe ich immer wieder erfahren, wie ungeheuer wichtig es für diese Familien ist, in der schwersten Zeit ihres Lebens einen sicheren Hafen zu haben, einen Ort, wo man mit Herzenswärme empfangen und begleitet wird und wo aller Sorge zum Trotz auch mal zusammen gelacht werden kann.“

Das Ronald McDonald Haus Kiel ist ein enger Partner des UKSH, es wurde von Prof. Schaub mit initiiert, von Prof. Dr. Kramer maßgeblich begleitet und seit vergangenem Jahr steht es in enger Abstimmung mit Prof. Dr. Uebing. In den letzten Jahrzehnten wurden die Räumlichkeiten laufend renoviert. Das Haus verfügt über 12 Apartments, eine Gemeinschaftsküche, ein Esszimmer, ein Fernsehzimmer, ein Spielzimmer und einen Garten, der zum Entspannen einlädt. 5.501 Familien haben in den 30 Jahren im Ronald McDonald Haus gewohnt, die durchschnittliche Auslastung lag bei 89,34 %. >Aus den ehemaligen kleinen Patienten, deren Eltern in den Anfangsjahren im Ronald McDonald Haus Kiel gewohnt haben, sind mittlerweile junge Erwachsene geworden.

