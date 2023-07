Im Sommer ist Laboe immer einen Tagesbesuch wert. Hier sind vier Tipps, was ihr vor Ort unternehmen könnt.

Mit der Fähre kommst du schnell und total bequem nach Laboe – und in Urlaubsstimmung. Unsere Praktikantin Liah wohnt in der Nähe und hat vier Tipps für deinen Ausflug.

1. Marine-Ehrenmal

Marine-Ehrenmal, Strandstraße 92

Mit einer Höhe von 85 Metern gehört das Marine-Ehrenmal natürlich zur Kieler-Förde-Skyline. Doch es lohnt sich, auch mal näher zu kommen! Das eindrucksvolle Bauwerk dient dem Gedenken der auf See Gebliebenen aller Nationen und fordert zugleich zu einer friedlichen Seefahrt auf freien Meeren auf. Von der Aussichtsplattform hast du eine wundervolle Aussicht über die Kieler Förde und Ostsee. In der historischen Halle im Turminneren erzählt eine Ausstellung über die Entwicklung der Schifffahrt sowie über die Geschichte der deutschen Marine. www.deutscher-marinebund.de

2. U-Boot von innen

U-Boot U-995, Strandstraße 92

Das begehbare U-Boot U-995 wurde 1972 nach Laboe überführt und als technisches Museum am Strand vor dem Marine-Ehrenmal abgesetzt. Dort kann man sich die Technik eines U-Bootes anschauen und Neues über die damalige Zeit lernen. Kannst du dir vorstellen, für längere Zeit in diesem schmalen Ding zu leben?

www.deutscher-marinebund.de

3. Kultur und Grünes

Rosengarten und Kurpark, entlang der Strandstraße

Viele Veranstaltungen wie Weinfeste und Kunsthandwerksmärkte finden im Rosengarten statt. Der Garten liegt direkt an der Strandpromenade und das heißt natürlich, dass man einen wunderschönen Blick aufs Meer hat! Seit 2019 können Skater*innen an der Promenade im Skateboat ihre Skills zeigen. Etwas weiter nördlich und nur wenige Schritte vom Strand entfernt lockt der Kurpark als grüne Entspannungsoase. Der Spielplatz lädt Kinder zum Toben ein und der Minigolfplatz zum spannenden Match.

4. Einblick in die Ostsee

Meeresbiologische Station, Strand 1

In der Meeresbiologischen Station in Laboe können Besucher*innen Interessantes, Wissenswertes und Überraschendes zur Vielfalt der Ostsee erfahren. Speziell für Schulklassen bietet die Station ein umfassendes Kombipaket, bestehend aus einer Schiffsausfahrt mit der MS Sagitta und einer anschaulichen Aquarienführung an.

PS: Die Station liegt direkt am Strand. Du kannst also Schnorchelausstattung mitbringen und anschließend selbst auf Entdeckungsreise gehen. www.meeresbiologie-laboe.de.

