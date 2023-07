0

Auch in diesem Jahr treffen sich wieder zahlreiche Kunsthandwerker*innen aus ganz Deutschland vom 4. bis 6. August im Ostseebad Laboe zum Handgemacht Markt. Dann heißt es stöbern und staunen, schnacken und freuen, denn ihr werdet wieder zahlreiche schöne, handgemachte Dinge entdecken.

Herzlich willkommen zu einem der kreativsten und inspirierendsten Veranstaltungen in der Region - der Kunsthandwerker Markt Laboe! Dieser Markt ist ein Ort, an dem Kunst, Handwerk und Kultur aufeinandertreffen und ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der Kunsthandwerker, die hier ihre Werke präsentieren und Ihnen die Möglichkeit bieten, wahre Schätze zu entdecken. Von ausgefallenen Kreationen aus Stoff, Filz, Walk und Wolle über Gold- und Silberschmuck sowie Geschmeide aus Holz, Silberbesteck und Bernstein bis hin zu getöpfertem Geschirr und Pflanzgefäßen ist alles vertreten.

Kunsthandwerker Markt Laboe: Ein Blick auf das Event

Der Kunsthandwerker Markt Laboe ist ein jährliches Ereignis, das Handwerker, Künstler und Kunstliebhaber aus der gesamten Region anlockt. Die malerische Kulisse der Ostsee und die entspannte Atmosphäre machen diesen Markt zu einem besonderen Ort für einzigartige Kunstwerke und handgefertigte Schätze. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, was Sie bei diesem Event erwartet.

Auf dem Kunsthandwerker Markt Laboe findest du eine Vielzahl von Kunstwerken und handgefertigten Produkten, die von talentierten Handwerker*innen und Künstler*inenn ausgestellt werden. Von atemberaubenden Gemälden und Skulpturen bis hin zu handgearbeiteten Schmuckstücken und Keramikwaren gibt es hier für jeden Kunstliebhaber etwas zu entdecken.

Kunsthandwerker Markt Laboe: Ein Paradies für Kunstliebhaber

Wenn du ein Kunstliebhaber bist, dann ist der Kunsthandwerker Markt Laboe definitiv ein Paradies für dich. Die Vielfalt der Kunstwerke und die Qualität der handgefertigten Produkte sind beeindruckend. Tauche ein in die kreative Atmosphäre und lasse dich von der Leidenschaft und Hingabe der Künstler*innen inspirieren.

Hinter jedem Kunstwerk und handgefertigten Produkt auf dem Markt stehen talentierte Künstler und Handwerker. Lerne einige dieser kreativen Köpfe näher kennen und erfahre mehr über ihre Techniken, Inspirationen und Leidenschaft für ihr Handwerk. Erfahre mehr über die Bedeutung des regionalen Kunsthandwerks und wie es die lokale Kultur und Identität beeinflusst. Der Kunsthandwerker Markt Laboe bietet eine Plattform für Handwerker, ihre einzigartigen Fertigkeiten und Traditionen zu teilen und somit das kulturelle Erbe zu bewahren.

4.–6. August, 10–19 Uhr • Hafen Laboe

Mehr Infos findest du auf der Website des Kunsthandwerker Marktes