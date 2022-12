(Bild: Canva; falkemedia Regionalmedien)

(Bild: Arendt Schmolze)

(Bild: Kiel-Marketing)

(Bild: falkemedia Regionalmedien/Finja Thiede)

(Bild: Bannigfein)

(Bild: Jump and Race)

Ho Ho Ho ... Kiel hat sich in Schale geschmissen und den Sack prall gefüllt mit Geschenkideen. Macht ihn auf und schaut hinein! Redakteur Sebastian inspiriert euch mit 5 Tipps für typisch Kieler Weihnachtsgeschenke!

1. Kulinarisches aus Kieler Feder

(Bild: Arendt Schmolze)

Alles muss perfekt sein, wenn Gäste zum Essen kommen. Es soll appetitlich aussehen. „Das Auge isst mit“, heißt es ja bekanntlich. Aber wenn man nur für sich kocht, achtet man weniger darauf, dass es lecker ausschaut. Somit fiel dem Kieler Journalisten Sven Bohde eines Tages auf: Es schmeckte, auch wenn das Essen nicht wirklich gut dabei aussah. Aus dem Gedanken heraus entwickelte er das Konzept für das Kochbuch „Gar nicht schlecht.“, das er zusammen mit dem Fotografen Arendt Schmolze produziert hat. Sie sammelten dafür Rezepte von Verwandten und Freund:innen, die zu dem Konzept passen. Einfach, schnell, oft aus Resten gemacht und vor allem lecker. Die perfekte Lektüre und Geschenkidee für alle, die gerne beim Kochen und Essen eine gute Zeit haben.

Gar nicht schlecht.,

Sven Bohde und Arendt Schmolze, schmolze und kühn, 2022, 92 Seiten, ISBN 9783000734700, 19 Euro

2. Handwerkskunst in der Holstenstraße

(Bild: Kiel-Marketing)

Handgemachtes und Unikate, Produkte aus den Werkstätten und Geschenkideen zum Fest präsentieren der Handwerkerhof Fecit und die Stiftung Drachensee noch bis zum 17. Dezember in der Holstenstraße 1-11, direkt am Alten Markt. Mitarbeitende aus den Werkstätten verkaufen ihre liebevollen Produkte selbst vor Ort. Außerdem ist die interaktive Ausstellung „Und was machst Du so?“ über den Sinn von Arbeit aufgebaut, die ihr zu den Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 12 bis 18 Uhr besuchen könnt. Die Zwischennutzung des ehemaligen Reno-Schuhgeschäftes wird durch das Innenstadt-Management von Kiel-Marketing und dem finanziellen Entgegenkommen des Centermanagements des Nordlichts sowie der Eigentümer:innen ermöglicht.

3. Buchbinderei Castagne

(Bild: falkemedia Regionalmedien/Finja Thiede)

Am 8. Dezember 1800 gründete Familie Castagne ihre Buchbinderei – die heute übrigens als drittältester Handwerksbetrieb Schleswig-Holsteins gilt. 200 Jahre machte Familie Castagne selber voll, zur Jahrtausendwende übernahm die heutige Inhaberin Stefanie Tönnis dann die Universitätsbuchbinderei. „Das waren große Fußstapfen, in die man da tritt, aber es war auch eine große Ehre”, erinnert sie sich. Heute ist sie stolz, solch ein Jubi-

läum feiern zu können: „Die Buchbinderei wird oft totgesagt, doch das ist sie nicht. Wir haben nach wie vor Auszubildende, es geht also noch weiter.”

Buchbinderei Fritz Castagne

Faulstraße 20, Kiel

Tel.: (0431) 94 64 7 Öffnungszeiten: Di+Do 10–18 Uhr,

Sa 10–14 Uhr, Mo, Mi u. Fr nach

Absprache, und immer, wenn die

Tür offen ist

4. Bannigfein - Das Deko-Wunder im Norden

(Bild: Bannigfein)

Centerpiece, Tablett, Etagère: AJE, bestehend aus einem Tablett mit weich gerundeter Innenkante und drei ebenen Holztellern unterschiedlicher Größe, lädt zum variablen Dekorieren und Anrichten ein. Gestapelt entsteht eine Art Etagère, nebeneinander arrangiert bilden die Holzflächen innerhalb des Tabletts kleine Inseln, die auf vielerlei Art bespielt werden können. Das vielseitige Objekt wird bei der schleswig-holsteinischen Firma bannigfein. aus massivem Eichenholz gefertigt, fein geschliffen und mit einem ökologischen, lösungsmittelfreien Öl behandelt. AJE ist in natur oder geweißt erhältlich und kann auf Anfrage auch individuell angepasst werden.

Mehr Infos unter www.bannigfein.com.

5. Jump & Race in der Wunderino Arena

JUMP & RACE feiert Jubiläum und lädt dazu nur die allerbesten Stars nach Kiel ein. Es wird ein Treffen der Giganten, das es so noch nicht gegeben hat und vielleicht auch nie wieder geben wird! Das Motto lautet diesmal: 1 Mega-Event – 2 Show-Tage – 3 Monster-Disziplinen. Draußen wird es langsam kalt, beim JUMP &RACE wird es richtig heiß! Erlebt die weltbesten Freestyler, atemberaubende Stunts, Motoren, Benzin, Adrenalin, spannende Supercross-Rennen, starke Männer und Frauen, heiße Öfen, Kids-Race, Emotionen pur. Mit dem 25. Int. JUMP & RACE MASTERS wartet am 4. und 5. Februar 2023 in der Wunderino Arena Kiel ein einzigartiges Familienevent mit unvergesslichen Momenten am Fließband auf euch – durch die Kooperation mit dem Willer Wald Projekt jetzt erstmals klimafreundlich!

Während sich die Fahrer:innen beim Freestyle in luftige Höhen katapultieren lassen, starten beim Race and Style jeweils zwei Fahrer:innen gleichzeitig und kämpfen in packenden Direktduellen um den Sieg. Das Supercross-Event ist schließlich die einzige Indoor Motocross-Veranstaltung, wo die Weltklasse-Freestyler erstmals auch bei den Supercross-Rennen an den Start gehen. JUMP & RACE Tickets sind garantiert ein ideales Weihnachtsgeschenk! Alle weiteren Infos unter www.jump-and-race.de.