In Kiel und Umgebung lässt es sich hervorragend Fahrrad fahren. Wir haben euch einige Tipps zusammengestellt





(Bild: Kiel-Marketing )

Die Nase im Wind, immer an der frischen Luft, das Gefühl von Freiheit – die Kieler Förde ist idealer Startpunkt, traumhaftes Ziel oder eindrucksvoller Zwischenstopp für Radfahrer*innen.

Entlang der Ostseeküste

Der Ostseeküsten-Radweg gilt als einer der beliebtesten in Deutschland. Auf 430 Kilometern lädt das Meer dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Auf der Route erstreckt sich eine faszinierende, abwechslungsreiche Küstenlandschaft. Frische Fischbrötchen auf dem Weg versprechen maritimen Genuss, Restaurants und Cafés laden zum Verweilen ein. Mit Kurs auf die Kieler Bucht warten das Künstlermuseum in Heikendorf, das U-Boot in Laboe und der Kieler Hafen inklusive großer „Pötte“ darauf, von euch entdeckt zu werden!

Entlang des Nord-Ostsee-Kanals

2020 wird der Nord-Ostsee-Kanal 125 Jahre alt! Ein Grund mehr, ihm Aufmerksamkeit zu schenken. 325 Kilometer entlang des Nord-Ostsee-Kanals, von Brunsbüttel bis Kiel-Holtenau, geht es auf der Nord-Ostsee-Kanal-Route, auch als NOK-Route bekannt. Neben malerischer Landschaft – umgeben von Flüssen und Seen sowie Wald und Wiesen, die Nord- und Ostsee voneinander trennen – erwarten Radler*innen bedeutende Sehenswürdigkeiten. Mehr als einhundert Schiffe sind täglich auf der meistbefahrenen Seeschifffahrtsroute der Welt unterwegs. Radfahrer*innen erleben so Containerschiffe, Yachten und „Riesenpötte“ hautnah. Schleusenanlagen und Brücken bieten zudem begehrte Fotomotive und laden zum Staunen ein.

Fahrradstadt Kiel

Wer kürzere Etappen bevorzugt, der kommt natürlich auch innerhalb der Landeshauptstadt mit dem Fahrrad auf seine Kosten. Mehrere Tourenvorschläge stehen euch auf den Velo-Routen zur Verfügung:

Ob „Neubürger-Radtour“ zum Kennenlernen der Stadt, „Maritime Radtour“, „Wissenschafts-Radtour“ rund um Hochschulen, Botanischen Garten und Mediendom oder „Mountainbiketour“ abseits befestigter Wege – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Entsprechende Infos dazu erhaltet ihr bei der Tourist Information in der Andreas-Gayk-Straße 31, im „Umsteiger“ am Kieler Hauptbahnhof und im Rathaus, Fleethörn 9. Für einige Touren gibt es Tracks für

Navigationsgeräte zum Herunterladen.

(Bild: Kiel-Marketing )

Auf den Spuren von Klaus Borowski

Die „Geführte Kieler Tatort Radtour“ ist DAS Highlight für alle Fans des Fernseh-Klassikers. Die in der Landeshauptstadt gedrehten Folgen des Tatort stehen seit vielen Jahren für maritime Krimispannung auf höchstem Niveau. Entdeckt gemeinsam mit fachkundigen Stadtführer*innen die bekannten Schauplätze in Kiel und erfahrt spannende Hintergründe zu den Tatort-Folgen mit Hauptkommissar Klaus Borowski alias Axel Milberg. Während eurer fesselnden Ermittlungstour lernt ihr Kiel von einer ganz neuen, spannenden Seite kennen: Vom Leichenfund auf dem Fördedampfer, Verhören am Tiessenkai bis zur Verfolgungsjagd auf der Holtenauer Hochbrücke. Termine und weitere Infos unter www.kiel-sailing-city.de/tatorttour.

Rundum sorglos mit dem „Umsteiger“

Wer kein eigenes Rad hat, leiht sich einfach eines – zum Beispiel in der Tourist Information Kiel oder im Kieler „Umsteiger“. Dahinter verbirgt sich die Verkehrsservicezentrale mit Radstation samt Fahrradparkhaus sowie -Verleih und -Werkstatt. Weitere Angebote des „Umsteigers“ umfassen gedruckte Tourenvorschläge sowie Hol- und Bringdienst bei Gruppenfahrten. Infos unter Tel.: (0431) 237 77 90 oder via E-Mail an radstation@bruecke-sh.de.

Tipp: Eine besondere Entdeckungsfahrt entlang der Kieler Förde bietet sich mit dem E-Bike! Erhältlich in den Tourist Informationen Kiel, Andreas-Gayk-Str. 31, und Heikendorf, Strandweg 2. Info-Tel.: (0431) 67 91 00, www.kiel-sailing-city.de.

Starkes Team: Fähre & Fahrrad

Direkt vom Kieler Hauptbahnhof aus bringen euch die Fördedampfer mit dem Fahrrad – je nach Saison – über Mönkeberg, Heikendorf, Falckenstein und Laboe bis nach Schilksee und Strande. Entdeckt das Laboer Ehrenmal, den geschichtsträchtigen Olympiahafen Schilksee oder die idyllischen Häfen von Mönkeberg und Heikendorf/Möltenort.

Mehr über Heikendorf, seine schönsten Seiten, Geschäfte und Restaurants erfahrt ihr in unserem großen Heikendorf-Spezial in der aktuellen Ausgabe der KIELerleben! Diese steht euch unter „Downloads“ zur Verfügung.