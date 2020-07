6 Tipps bei heißen Temperaturen

Ananas hilft laut TCM dabei, Sommerhitze aus dem Körper zu leiten. Egal, ob das stimmt oder nicht: Lecker ist sie allemal! (Bild: R. Dabringer)

Expert*innen sind sich einig: Nunmer fast alle Länder auf der Nordhalbkugel müssen aufgrund der Erderwärmung mit intensiveren und auch längeren Hitzeperioden rechnen. Eine solche Hitzeperiode steht Deutschland kurz bevor und auch Kiel wird plötzlich zum Hitze-Zentrum. Auch dir norddeutschen Küsten können bis Samstag bis zu 30 Grad erwarten. Wir sagen euch, was bei Hitze - jetzt und in Zukunft - Abhilfe schafft.

Typisch norddeutsch sind uns eigentlich ja schon 20 Grad "zu warm" - doch was am Wochenende auf uns zukommen soll, ist dann doch ganz schön plötzlich: Bis zu 30 Grad soll es geben. Wir geben euch Tipps mit an die Hand, um die Hitze ein wenig auszutricksen.

1. Auch wenn es nervt, es ist immer wichtig: Genug trinken ist gerade bei heißen Temperaturen ein muss. 2 bis 3 Liter halten Körper und Kopf fit und schützen bei Kreislaufproblemen.

2. Paradoxon: Lieber auf T-Shirt und Hose aus Baumwolle oder aus Leinen setzen, anstatt auf Spaghettiträger und Minikleid. So habt ihr ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut und gleichzeitig schützt längere Kleidung vor der Sonne.

3. Siesta machen: Inzwischen haben Studien gezeigt, dass Hitze durchaus aggressiv machen kann. Wir empfehlen also alles gaaanz piano zu machen und wenn nötig, auch mal eine Siesta einzulegen!

4. Kühle Nacht: Wem Bettlaken und Co. zu warm sind, der füllt eine Wärmflasche mit wenig Wasser, legt sie kurz in die Gefriertruhe und streicht damit kurz vor dem Schlafengehen über Laken und Kissen.

5. Runterkühlen: Wem es viel zu heiß wird, der kann sich mit einem kalten Fußbad helfen. Dazu einfach circa 15 Grad kaltes Wasser in eine Schüssel oder in einen Eimer füllen, wer mag gibt ein belebendes ätherisches Öl dazu und dann für 10 Minuten die Füße darin baden.

6. Leicht essen: Am besten verträgt die Hitze sich mit kleinen Mahlzeiten, über den Tag verteilt. Kleinere Portionen Obst können sogar laut Traditoneller Chinesischer Medizin helfen, Hitze aus dem Körper zu leiten (zum Beispiel Ananas, Wassermelonen und Zitronen)