7 Ideen für Muttertag während Corona

Muttertag trotz Corona: Ideen für Geschenke und Überraschungen (Bild: Muenz / Getty Images Plus)

Klar ist, der Muttertag dieses Jahr wird aufgrund der Corona-Krise anders ausfallen, als sonst. Aber klar ist auch, dass wir unseren Mamas dennoch "Danke" sagen möchten. Wir haben uns also überlegt, wie wir trotzdem Freude schenken können.

1. Blumen verschicken

Dieser Tipp ist sicher nicht neu, aber jetzt mal ehrlich: Wie oft habt ihr wirklich schon Blumen verschickt? Vor allem wenn die Eltern bzw. die Mama weiter weg wohnt, dann überrascht sie doch mal mit einem großen Strauß Blumen. Auch und gerade wenn die Muddi sagt, sie "möchte nichts zum Muttertag", so freut sie sich in jedem Fall über hübsche Blumen, jede Wette!

2. Wellnesstag-Paket

Auch in den eigenen vier Wänden kann Mama einen Wellnesstag einlegen und ihr schickt ihr einfach das passende Equipment dafür per Post: Duftende Badesequenzen, einen leckeren Tee, eine gute Bodylotion - gerne auch selbst gemacht - und eine nette Box mit den liebsten Naschis.

3. Liebesbrief an Mama

Ihr freut euch sicher, wenn ihr einen seltenen, handgeschriebenen Brief bekommt, oder? Mit schönen Worten, mit echten Gefühlen, vielleicht mit dem einen oder anderen Schmunzler ... Natürlich freut sich auch eure Mama darüber. Also setzt euch doch mal an den Tisch, nehmt Stift und Zettel zur Hand und schreibt einfach los: Was wolltet ihr eurer Mama schon immer mal sagen? Wofür seid ihr dankbar? Welche gemeinsamen Erinnerungen bringen euch zum Lachen? Welche Momente habt ihr als Kind am meisten genossen? Was euch freut, freut auch Mama und ein Brief ist mehr wert, als jede WhatsApp-Nachricht.

4. Ein Video aufnehmen

Ihr könnt euch nicht sehen? Dann nehmt ein Video auf: Singt darin, erzählt eine Geschichte, lest etwas vor: Seid nahbar und echt und zeigt eurer Mama, dass ihr auch trotz Entfernung an sie denkt!

5. Gutschein für ein gemeinsames Frühstück - nach Corona

Wenn ihr gerne gemeinsam schlemmt, dann ist ein Gutschein für ein ausgiebiges Frühstück genau das Richtige. Denn irgendwann ist auch die Corona-Krise wieder vorbei und dann könnt ihr Mama einhaken, mit ihr zum Lieblingscafé schlendern und den großen Caffe Latte, das späte Frühstück oder den ausgiebigen Brunch genießen - und endlich wieder Zeit verbringen. Vorfreude ist bekanntlich ja die schönste Freude!

6. Kuchen backen - und kontaktlos abliefern

Ihr wohnt nicht weit auseinander, wollt aber auf Nummer Sicher gehen und euch lieber nicht besuchen? Dann überrascht eure Mama doch mit selbst gebackenen Cupcakes oder Kuchen, macht einen kleinen Korb zurecht, den ihr mit Leckereien füllt und stellt ihn vor die Haustüre - Klingelstreich mit Überraschungsgarantie sozusagen!

7. Geschenke lokal besorgen

Wer nach einem passenden Geschenk sucht, der wird in Kiel und Umgebung schnell fündig. Wie wäre es zum Beispiel mit nachhaltigen Kleinigkeiten wie Bienenwachstücher oder einer gut riechenden Seife? Unser Förde Fräulein hat im neuen Blogpost viele tolle Läden für euch besucht. Wenn ihr also noch etwas Besonderes sucht, dann schaut mal im neuen Blogpost "Kiels nachhaltige Adressen" vorbei.