Sei dabei, wenn das Theater Kiel am Donnerstag, 23. Mai 2024, zu einer ganz besonderen Feier einlädt: "75 Jahre Grundgesetz der BRD". Entdecke auf einer künstlerischen Reise, was unser Zusammenleben im demokratischen Rechtsstaat prägt.

Wenn du ein Herz für Demokratie, Kultur und Geschichte hast, dann markiere den 23. Mai 2024 rot in deinem Kalender. Denn an diesem Tag begeht die Bundesrepublik Deutschland das 75-jährige Bestehen ihres Grundgesetzes – jenes Werkes, das Freiheit und Rechtsstaatlichkeit seit fast einem Dreivierteljahrhundert sichert.

Bühne für Demokratie

Das Theater Kiel schlägt zur Feier dieses Meilensteins eine Brücke zwischen Kunst und gesellschaftlicher Relevanz. Um 20 Uhr öffnen sich die Türen des Opernhauses für die Veranstaltung »75 Jahre Grundgesetz der BRD«. Die spartenübergreifende und kostenfreie Soiree ist nicht nur ein Kulturhighlight, sondern auch der fulminante Startschuss für die Reihe »Bühne für Demokratie«.

Das Programm der Kundgebung

Kiel zeigt sich von seiner weltoffenen und aufgeschlossenen Seite. Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer wird mit einem Grußwort den Abend einläuten. Anschließend entführt Prof. Dr. Christian Martin vom Institut für Sozialwissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel das Publikum mit seinem Impulsvortrag in die Welt des Grundrechte-Kompasses unserer Gesellschaft und beleuchtet die Wichtigkeit im Kontext heutiger politischer Herausforderungen.

Die eigentliche Kunst beginnt danach

Mit Beiträgen aus den Sparten Musiktheater, Schauspiel und Tanz bietet das Theater Kiel einen außergewöhnlichen Perspektivwechsel auf unser Grundgesetz. Unterstützt wird dieses Kunstschaffen von den geschätzten Kolleg*innen der Komödianten und des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters, die ebenfalls ihre interpretative Kreativität auf die Bühne bringen. Ein ganz persönlicher Touch kommt von den Kieler Bürger*innen selbst. Ihre Lieblingsartikel des Grundgesetzes, die in Interviews vor dem Opernhaus eingefangen wurden, verleihen der Veranstaltung eine lebensnahe Note.

Überraschung im Foyer

Du kannst dein persönliches Exemplar des Grundgesetzes in verschiedenen Sprachen mitnehmen – Demokratieverständnis zum Weitergeben und Vertiefen. Demokratieförderung wird an diesem Abend auch ganz praktisch: Das Theater Kiel möchte mit einer Spendensammlung für den Kieler Jugendring e. V. besonders Kinder und Jugendliche in ihrem demokratischen Engagement stärken.

Kulturerlebnis ohne Barrieren: Der Eintritt ist kostenfrei, für die Planung gibt es Zählkarten. Sicher dir deinen Platz online unter www.theater-kiel.de oder an den Theaterkassen und sei Teil einer bewegenden Hommage an unsere Verfassung und die Demokratie!