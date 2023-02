Beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival kommen Feinschmecker*innen auf ihre Kosten. (Bild: Michael Fischer)

1

Das Schleswig-Holstein Gourmet Festival ist das kularische Highlight des Jahres. Wir haben uns im Hotel Kieler Kaufmann einen Eindruck der Kochkunst verschaffen dürfen.

Einer der besten Köche Deutschlands gastierte am Samstag und Sonntag im Romantik Hotel Kieler Kaufmann: der gebürtige Kieler Nils Henkel, seit 2020 Küchenchef des Restaurants Bootshaus im Hotel Papa Rhein in Bingen. KIELerleben war am Sonntag mit dabei und genoss einen wunderbaren Abend des 36. Schleswig-Holstein Gourmet Festivals mit sechs herausragend guten Gängen, bei denen in gleich vier Gängen Fisch die zentrale Rolle spielte.

Speisen auf höchstem Niveau

Was alle Kreationen auszeichnete, war eine besondere Eleganz und Frische, eine geschmackliche Tiefe und Ästhetik auf dem Teller – angefangen beim Hohwachter Räucheraale mit Tatar vom Rind, Sauerampfer und Birne über den sensationell leckeren Kaisergrantat-Gang mit Selleriesamen, -gel und -creme, Dill und Nussbutter, und das Kalbsfilet und Bäckchen sowie gebackener Blutwurst bis hin zum famosen Finale mit Karamell-Donut aus Kardamomganache und Kekscreme mit Blutorangensorbet.

Gourmetrestaurant Ahlmanns hat neuen Küchenchef

Die rund 100 Gäste waren sich im großen Applaus am Ende des Abends einig: Schön, dass im Romantik Hotel Kieler Kaufmann in diesem Jahr wieder einmal auf sehr hohem Niveau gekocht wurde! Wir freuen uns mit Hoteldirektor Kilian Lessau und seinem Team, wenn in einigen Wochen das Gourmetrestaurant Ahlmanns – mit neuem Küchenchef! – wieder eröffnet werden kann. Mehr bald davon.