Seit 2015 nennt der ... Kiel seine Heimat



Brendan Lewes lebt seit fünf Jahren in Kiel und veröffentlicht am 27. November sein neues Album „Nine Songs Sung From The End“.

Erfolg stellt sich nicht von allein ein. Die allermeisten begabten Künstler*innen müssen sich den Traum von Existenz als Musiker hart erarbeiten. Und selbst dann gehört ein bisschen Glück dazu. Das kann auch Brendan Lewes bestätigen. Der charismatische Musiker lebt seit 2015 in der Landeshauptstadt und war in diesem Jahr gezwungen, über den Tellerrand hinaus zu schauen.



Online-Streams, Live-Konzerte vor geparkten Autos und hinter Plexiglasscheiben in den Kieler Kneipen Auftritte spielen – in diesem Jahr ist für Musiker*innen alles anders. Widrigkeiten mit denen Brendan Lewes umzugehen weiß. Der Musiker fuhr 350 Kilometer auf dem Fahrrad durch Schleswig-Holstein, um eine Gartenkonzerttour zu machen. So brachte er seine Musik, die durch Blues-, Rock- und Folk-Einflüsse geprägt ist, den Menschen im ganzen Land näher. Mit einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne finanzierte er seine neue LP „Nine Songs Sung From The End“, welche am 27. November erschien. Es ist sozusagen eines der aktuellsten musikalischen Outputs, welche die Landeshauptstadt hervorbringt.

Die Idee des Albums: „Politisch, sozial und ökologisch rasen wir auf den Abgrund zu. Die Songs wurden aus dieser Perspektive geschrieben", sagt Brendan. Die Texte reichen von seiner oft wütenden Reaktion auf die groben Ungleichheiten der modernen Gesellschaft bis zur Reflexion über sein Tourleben in Deutschland. Auf dem Album finden sich Songs mit kompletter Band, den Gambling Ambers und weiteren Gastmusiker*innen, aber auch Stücke, die nur mit der Gitarre und einem Klavier begleitet werden. Das Album wurde mit den Gambling Ambers aufgenommen, einer unterstützenden Besetzung von großartigen Musikern und Freunden aus Kiel, dem Ort, den Brendan inzwischen sein zu Hause nennt. Reinhören könnt ihr unter www.brendanlewes.bandcamp.com.

Weitere Infos erhaltet ihr auf der Homepage des Musikers.