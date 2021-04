Grünschnitt kann in der Menge von bis zu einem Kubikmeter wieder weggebracht werden. (Bild: Animaflora/ iStock / Getty Images Plus)

Zum wiederholten Mal fährt der ABK durch die Kieler Stadtteile und sammelt Grünabfall ein. Immer sonnabends können Kieler*innen bei den mobilen Sammelstellen bis zu einem Kubikmeter Grünabfall kostenlos abgeben.

Nun gibt es die Möglichkeit, auf dem Ostufer am Sonnabend, den 24. April, von 8 bis 12 Uhr Grünabfall loszuwerden. Ausgenommen sind Baumstubben und Dickholz mit einem Durchmesser von mehr als 20 Zentimetern. Die Sammelfahrzeuge halten in Gaarden, Preetzer Straße (Parkplatz neben der Iltishalle); Elmschenhagen, Tiroler Ring/Hermann-Löns-Schule (Parkplatz an der Schule); und Kroog, Rönner Weg/Zeppelinring (Haltestelle Schadstoffmobil).

Weiterhin kann bis zu einem Kubikmeter Grünabfall sonnabends an den Sammlungstagen zwischen 8 und 12 Uhr auf dem ABK-Wertstoffhof in der Daimlerstraße 2 abgegeben werden, ebenso wie beim Wertstoff-Zentrum in Kiel Wellsee von 9 bis 14.30 Uhr in der Clara-Immerwahr-Straße.

Eine Ausnahme, an der kein Grünabfall abgegeben werden kann, ist der 1. Mai. Ganz normal gehts dann wieder weiter am 8. Mai in Suchsdorf, Blücherplatz und Schreventeich.