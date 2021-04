ABK sammelt Grünschnitt in Kiels Süden

Ab Sonnabend, 10. April wird in Kiels Süden wieder Grünschnitt eingesammelt. (Bild: svetikd/Getty Images)

0

Nach der Osterpause geht es weiter mit der Grünabfallsammlung durch die Kieler Stadtteile: Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) schickt seine großen Sammelfahrzeuge am Sonnabend, 10. April, in Richtung Kieler Süden.

Von 8 bis 12 Uhr wird Grünschnitt in Gaarden-Süd, Krummbogen (Parkplatz neben THW-Heim); Kronsburg, Kieler Kamp/Poppenbrügger Weg; und Hammer, Speckenbeker Weg/Damaschkeweg (Parkplatz Sportplatz) eingesammelt.

Auch auf dem ABK-Wertstoffhof, Daimlerstraße 2, kann sonnabends an den Sammlungstagen zwischen 8 und 12 Uhr ausschließlich Grünabfall abgegeben werden. Für die Sammelfahrzeuge und den Wertstoffhof gilt: Mehr als ein Kubikmeter Grünschnitt wird nicht angenommen.

Das Wertstoff-Zentrum Kiel in Wellsee, Clara-Immerwahr-Straße, hat sonnabends von 9 bis 14.30 Uhr geöffnet. Dort werden an den Sammlungstagen ebenfalls Grünabfälle angenommen – der erste Kubikmeter kostenfrei, alle weiteren gegen Gebühr.

Am 17. April werden abgeschnittene Äste und Zweige in Mettenhof, Russee und Hassee eingesammelt. Am 24. April macht die Grünabfallsammlung Station in Gaarden, Elmschenhagen und Kroog.